Chancenwucher gegen den KSC – Gries schon wieder weg

Von: Raphael Wieloch

Teilen

Der neue Trainer des TSV Jahn Calden: Mario Schneider. © Raphael Wieloch

Calden – Kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Patrick Gries in der kommenden Saison neuer Trainer des TSV Wolfsanger wird. Wie bitte? Patrick Gries? Wolfsanger? Der Coach des TSV Jahn Calden verlängerte doch erst im März seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit – offenbar hinfällig und Schnee von gestern. Eine offizielle Mitteilung des Vereins blieb bisweilen aus.

Und so rückte der sportliche Aspekt beim Frauenfußball-Regionalligisten – nämlich das gestrige 2:2 (1:1) gegen den Karlsruher SC – einmal mehr in den Hintergrund. Dafür gab es vor Ort Klarheit: Gries ist nicht mehr Trainer in Calden. Diese Entscheidung sei in Absprache mit der Mannschaft und mit Blick auf die nächste Saison getroffen worden, teilte Olaf Hamel, Vorsitzender der Sparte Frauenfußball, am gestrigen Sonntag mit.

Die Kirsche auf der Torte der allgemeinen Verwunderung war dann aber, dass Calden bereits einen Nachfolger gefunden hat – und der stand gegen den KSC tatsächlich schon an der Seitenlinie: Mario Schneider. Nach nur anderthalb Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft war das Heimspiel für Schneider, der zuletzt Gruppenligist VfL Kassel trainiert hatte, ein Sprung ins kalte Wasser – bei dem am Ende mehr als nur ein Remis drin war.

Hildebrandt trifft

„In der Gesamtbewertung hätten wir uns belohnen können“, meinte Schneider, der auf die fahrlässig liegengelassenen Torchancen seiner Elf hinaus wollte. Die erste Duftmarke setzte Arlene Rühmer nach nicht einmal 60 Sekunden, als sie mit einem Distanzschuss die Latte traf. In der Folgezeit ergaben sich für Calden weitere Möglichkeiten, die aber allesamt ihr Ziel verfehlten.

Glücklicherweise war wieder einmal auf Angreiferin Johanna Hildebrandt Verlass, die von einem zu kurz geratenen Rückpass profitierte, diesen ablief und dann humorlos ins lange Eck traf (38.). Calden auf der Siegerstraße? Von wegen. Nur zwei Minuten nach der Führung erzielte Anna Rogee den schmeichelhaften Ausgleich für den KSC.

Entscheidung verpasst

Nach dem Seitenwechsel gab weiterhin Calden die Richtung vor. Und die Belohnung folgte rasch. Nach einem Foul an Arlene Rühmer verwandelte Hildebrandt den fälligen Strafstoß souverän und erzielte ihren zweiten Tagestreffer (51.). Was aber anschließend folgte, nennt man wohl Chancenwucher. Mit mehreren hochkarätigen Tormöglichkeiten konnte Calden nichts anfangen. Der Sack, er hätte längst zu sein können – oder sogar müssen.

Fahrlässigkeit bestraft

Und so kam es, wie es kam: Der KSC erhöhte in der Schlussphase das Risiko und kam abermals zum Ausgleich. Wie bereits beim ersten Gegentreffer machte Caldens Abwehr keine gute Figur. Und so stand die eingewechselte Enya Wolf goldrichtig und netzte zum 2:2 ein (82.).

In der verbleibenden Spielzeit hatten plötzlich die bis dahin erschreckend harmlos agierenden Gäste Oberwasser und drängten auf das dritte Tor. Dieses fiel aber weder auf der einen noch auf der anderen Seite. (Raphael Wieloch)