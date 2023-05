Da waren’s nur noch zwei

Traf zur Führung: Espenaus Jonah Uhl (rechts, hier gegen Immenhausens Stefan Bachmann) erzielte gegen Obermeiser/Westuffeln das 1:0. © Raphael Wieloch

Hofgeismar/Wolfhagen – Jetzt ist es nur noch ein Zweikampf um den Direktaufstieg in der Fußball-Kreisoberliga. Die Überraschungsmannschaft des TSV Deisel hat sich nach dem 0:1 gegen Wolfhagen II aus dem Titelrennen verabschiedet. Espenau (3:1 bei Obermeiser/Westuffeln) und Weidelsburg (2:1 in Ersen) lösten ihre Auswärtsaufgaben. Etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte sich Dörnberg II mit einem 6:0 gegen Grebenstein II und noch höher siegte Wettesingen/Breuna/Oberlistingen bei der SG Weser/Diemel (0:7).

SG Obermeiser/Westuffeln - SV Espenau 1:3 (1:2). Nun hat es auch die SG erstmals in diesem Jahr erwischt. Gegen diesen bärenstarken Tabellenführer aus Espenau war aber auch kein Kraut gewachsen. Der hätte tatsächlich schon nach einer Viertelstunde mit 4:0 führen können, darunter war ein Pfostenschuss von Jan Schleiden. Völlig verdient gelang Jonah Uhl mit einem Distanzschuss in der 29. Minute das 0:1, dem Nico Weller per Foulelfmeter das 0:2 (39.) folgen ließ. Zuvor verhinderte SG-Keeper Florian Pätzold einen weiteren Gegentreffer. Die Gastgeber brauchten nicht so viele Chancen, die zweite saß schon. Foul an Florian Bosse und Justin Schmidt (45.) verkürzte vom Elfmeterpunkt. In der zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichener, Benedikt Sandrock sorgte für den 1:3-Endstand (57.).

TSV Ersen - FSG Weidelsburg 1:2 (1:2). Nicht schlecht TSV Ersen, aber leider auch nicht gut genug. Hätte doch Jonas Bringmann in der 85. Minute nicht den FSG-Schlussmann nur angeschossen, es hätte 2:2 stehen können und damit wäre Überraschung perfekt gewesen. Doch Weidelsburgs zweifacher Torschütze Severin Ohr bewahrte den Tabellenzweiten mal wieder davor. In der 11. Minute und aus 20 Metern platziert ins Eck und nach 41 Minuten traf er zum 25. Mal. Auf Vorarbeit von Robert Patas hatte Jannis Flörke zum zwischenzeitlichen 1:1 (22.) ausgeglichen.

TSV Deisel - FSV Wolfhagen II 0:1 (0:0). Die Gruppenligareserve holte die optimalen sechs Punkte aus beiden Spielen gegen den TSV in dieser Saison. Mit einer starken Defensivleistung ließ sie Deisels Stürmern nicht viel Spielraum. Über ein Unentschieden hätte sich hier auch keiner beschwert, aber in der 85. Minute erzielte Mose Gevakteshavili doch noch das Tor des Tages.

SG Weser/Diemel - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen 0:7 (0:2). Die ersatzgeschwächten Gastgeber hatten wenig zu bestellen und prüften den Torwart der SG gegenüber, Kevin Goldmann, nicht ein einziges Mal. Nach einem gelungenen Doppelpass erzielte Rinat Kabykenov das 0:1 (3.). Max Flöter erhöhte auf 2:0 (36.). Pause in Helmarshausen und Einbahnstraßenfußball in der Folgezeit. Rinat Kabykenov (54., 72.) per Foulelfmeter und einem direkten Freistoß, der eingewechselte Tom Schuffenhauer (58., 85.) ebenfalls zweimal und der zweite Joker, Martin Witkowskij (80.), sorgten für „Sieben auf einen Streich“.

FC Oberelsungen - SSV Sand II 5:0 (5:0). Der Halbzeitstand war zugleich auch der Endstand. Die ersten 45 Minuten waren stark vom FCO. Das ging schon nach drei Minuten los: Eckball Daniel Seres, Kopfball Fabian Rose (3.). Dann Eckball Seres, Kopfball Philip Bieberstedt (13.). Und noch eine Ecke von Seres, diesmal war diese sogar direkt drin – es stand 3:0 (23.). „Bieber“ erhöhte auf 4:0 (25.) und es sah besorgniserregend für die Zweitvertretung des SSV aus, als Bieberstedt auch noch auf 5:0 (28.) erhöhte nach nicht einmal einer halben Stunde. Aber mehr als ein Pfostenschuss von Seres und ein verballerter Strafstoß durch Hendrik Fenner passierte nicht.

TSV Immenhausen - SV Balhorn 5:1 (1:1). In der zweiten Halbzeit zeigte sich Immenhausen mal wieder von seiner Schokoladenseite. Aus einem 1:1 wurde noch ein 5:1- Sieg gezaubert. Tore für die TSV: Denis Leinweber (11., 49., 90. + 3), Stefan Bachmann (88.) und Nico Siebert-Grüneberg (90.).

FSV Dörnberg II - Tuspo Grebenstein II 6:0 (2:0). Befreiungsschlag für die FSV-Reserve: Pierre Kühne (17.) und Henrik Dietz (38.) im ersten Durchgang. Fabio Rudolph (50.), Dietz (63.), Tom Biedebach (69.) und Ernest Zelenskyi (89.) sorgten für den vierten Saisonsieg des Drittletzten, der theoretisch noch den Tuspo Grebenstein II einholen kann. (Ralf Heere)