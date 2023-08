Das Warten geht weiter

Von: Raphael Wieloch

Unter Bedrängnis: Ben Zornhagen (rechts, hier gegen Tim Ströder) zählte im Heimspiel gegen Eichenzell zu den Aktivposten beim SSV Sand. © Artur Schöneburg

Sand – Da kamen schlechte Erinnerungen hoch: Wie in der Vorsaison unterlag der SSV Sand dem FC Eichenzell. Damals wie heute lautete das Ergebnis auf der Sander Höhe 0:4 (0:2). Und damals wie heute steckt der heimische Fußball-Verbandsligist bereits in der Frühphase der Saison in Schwierigkeiten. Das Warten auf den ersten Punktgewinn geht in die nächste Runde.

Dass es für die Sander auch im vierten Spiel nichts zu holen gab, lag nicht daran, dass sie unterirdisch spielten. Eichenzell war schlicht „die reifere Mannschaft“, was auch Tobias Oliev nicht verborgen blieb. Zudem musste der SSV-Spielertrainer anerkennen, dass die Gäste in der Vorwärtsbewegung den nötigen Durchschlag besaßen. Den ersten Beleg hierfür lieferte Eichenzell schon in der Anfangsphase, als David Wollny am Ende eines gelungenen Spielzugs zum 1:0 traf. (9.).

Und auch wenn Ben Zornhagen zuvor den ersten Warnschuss abgab, so hatte das Erarbeiten von Torchancen auf Sander Seite einen enorm mühsamen Touch – nicht umsonst sprach Oliev in dem Zusamenhang von Halbchancen. Ganz anders sah das bei Eichenzell aus. Mit schnell vorgetragenen Angriffen brachten die Gäste den in der Abwehr häufig unsortierten SSV in Verlegenheit. So auch nach einer halben Stunde. Kapitän Kubilay Kücükler flankte in den Strafraum, wo Marcel Ludwig alleingelassen per Kopf zum 2:0 einnickte (31.).

Vielleicht hätte das Spiel anschließend einen anderen, spannenderen Verlauf genommen, wenn Zornhagen die Riesenmöglichkeit auf den Anschlusstreffer genutzt hätte. Das tat er aber nicht. Der Sander Angreifer schoss über das verwaiste Tor – und damit ging es mit 0:2 in die Halbzeitpause.

Und auch wenn Eichenzell in der Folge nicht die Dominanz aus der ersten Hälfte ausstrahlte, so hatten die Osthessen auch im zweiten Durchgang alles im Griff. Der dritte Treffer, er schien nur eine Frage der Zeit – und den besorgte letztlich Lukas Budenz (65.).

Anschließend boten sich Sand ein paar Räume, die das Tabellenschlusslicht aber nicht zu nutzen wusste. Sefa Cetinkaya (71.) mit einem Distanzschuss und Neuzugang Jannick Essmann (88.) mit einem Solo verfehlten das Tor. Bezeichnenderweise hatte Eichenzell das letzte Wort und stellte durch David Wollny auf 4:0. (Raphael Wieloch)