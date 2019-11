Dauber trifft zweimal beim Dörnberger 4:0

Vellmar – Souverän gewann Fußball-Gruppenligist FSV Dörnberg beim OSC Vellmar II mit 4:0 (2:0). Dementsprechend zufrieden zeigte sich FSV-Trainer Matthias Weise: „Meine Mannschaft hat sich gegenüber den letzten Spielen wieder besser präsentiert. Wir hatten noch einige weitere Chancen.“

Der FSV hatte das Spiel von Anfang an im Griff. Zunächst hatten die Gäste noch Pech mit einem Pfostentreffer. Dazu klärte ein OSC-Verteidiger auf der Linie. Nach einer Ecke köpfte Kevin Richter die verdiente Führung (28.). Danach kam Dörnberg eine Tätlichkeit von Felix Lehmann, die mit Rot geahndet wurde, entgegen (35.). Nur eine Minute später zog Dennis Dauber in Arjen-Robben-Manier von rechts nach innen, zog dabei sogar mit seinem schwächeren linken Fuß ab und traf zum 2:0.

In der zweiten Halbzeit geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr - im Gegenteil, denn der FSV legte noch nach. Zunächst ließen die Dörnberger noch einige Chancen aus, ehe nach einem Foul an Florian Müller im Strafraum Rico Lotzgeselle per Elfmeter auf 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Dennis Dauber, der einen Querpass von Fabrice Hansch zum 4:0 traf (76.). Es hätte noch einen weiteren Treffer für den FSV geben können, doch scheiterte Max Scheuermann kurz vor Schluss mit einem Foulelfmeter. OSC-Torhüter Gerd Geschwind hatte nach hartem Einsteigen die Ampelkarte gesehen. zmw Foto: Hofmeister