Deisel rückt nach 3:0 zu Schöneberg auf

Hofgeismar/Wolfhagen. Vier Begegnungen wurden in der Fußball-Kreisliga A ausgetragen. Das Spiel von Tabellenführer Schöneberg fiel aus und Deisel rückte nach dem 3:0 gegen Espenau bis auf einen Punkt auf. Schachten/Burguffeln verlor zwei Punkte beim 3:3 gegen Riede. Calden/Meimbressen II kanzelte Schlusslicht Balhorn II mit 7:0 ab.

TSV Deisel - SV Espenau 3:0 (1:0). Auf dem tiefen Geläuf sahen die Zuschauer keine spielerischen Delikatessen. Marc Lange brachte den TSV nach 25 Minuten in Front. Gleich im Gegenzug wurde Espenaus Mittelstürmer Alexander Klindworth im Strafraum zu Fall gebracht. Deisels Keeper Yannik Maihack behielt die Nerven und parierte den Strafstoß des Gefoulten und auch noch den Nachschuss. Kurz vor der Pause noch eine Chance für Klindworth, der frei vor dem Tor verzog. Dasselbe dann noch einmal auf der Gegenseite durch Lange. Marco Stübener erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Den Deckel endgültig drauf machte Kevin Vogt mit dem 3:0 in der 86. Minute. Deisels Trainer Sven Maihack war durchaus zufrieden mit dem Spiel seiner Elf nach langer Winterpause.

SG Schachten/Burguffeln - SV Riede 3:3 (2:0). Damit hätte nach einer Stunde wohl kaum noch jemand gerechnet. Denn die favorisierte SG lag durch drei Treffer von Omar Bayoud (24. 31. und 60.) mit 3:0 vorne. Aber im ersten Durchgang haderte SG-Co-Trainer Dietmar Jungk schon mit der Chancenverwertung seiner Vereinigten. „Wir hätten 4:0 zur Pause führen müssen“, berichtete Jungk. Mit dem Gefühl der sicheren Führung im Rücken schlichen sich Nachlässigkeiten in das Spiel des Tabellendritten ein und der SV fand zu alter Stärke zurück. Eduard Puchaew erzielte das 3:1 (71.). Zehn Minuten vor Schluss verkürzte der neue Spielertrainer Tobias Hofmann auf 2:3 und Alexander Engel sorgte in der Schlussminute für großen Jubel beim Vorletzten mit dem 3:3-Endstand.

SG Calden/Meimbressen II - SV Balhorn II 7:0 (3:0). SG II-Trainer Uwe Mackewitz gefielen die ersten 20 Minuten des Gegners ganz gut: „Besonders Alexander Moskaltschuk sorgte für Gefahr und unser Schlussmann Thilo Müller musste einige Flankenbälle der Kreisoberligareserve abfangen“. Da führte der Gastgeber schon durch das frühe 1:0 von Neuzugang Milos Mijatovic. Mit dem 2:0 von Markus Berndt nach einer halben Stunde erlahmte die Gegenwehr der Distelberger schon langsam. Sie mussten folgerichtig noch das 0:3 (42.) im ersten Durchgang von Fabrice Lindner, der nach langer Verletzungspause wieder dabei war, hinnehmen.

In der zweiten Halbzeit waren die Vereinigten klar tonangebend. In regelmäßigen Abständen ließen Steven Kranitz (50. und 75.), Milos Mijatovic (60.) sowie Julian Führ (65.) weitere Treffer zum höchsten Saisonsieg folgen. (zyh)