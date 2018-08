Deisel verliert bei Wolfhagen II

Hofgeismar/Wolfhagen. Der TSV Deisel verlor gestern in der Fußball-Kreisliga A beim FSV Wolfhagen II mit 1:2 (1:2). Dabei begann es durchaus gut für die Deiseler: Christian Goihl (8.) brachte den TSV in Führung.

Aber danach übernahmen die Gastgeber eindeutig das Zepter und nach 20 Minuten erzielte David Michels per Foulelfmeter den Ausgleich. Den verdienten Siegtreffer machte Andreas Fleischer nach 68 Minuten. Weitere Gegentreffer verhinderte TSV-Keeper Yannik Maihack.

Wie berichtet, stehen heute und morgen weitere A-Liga-Spiele auf dem Programm.

Kreisliga B

Ein kompletter Spieltag steht gibt es heute und morgen auch in der B-Liga. Der SV Ehlen empfängt am Mittwoch in Hochstimmung nach dem Siege gegen Kickers Wolfhagen mit der TSG Hofgeismar ein weiteres Team aus dem Favoritenkreis.

Den Kickers aus Wolfhagen droht bei der SG Ostheim/Zwergen/Liebenau die zweite Niederlage in Folge.

Am Donnerstag folgen fünf Partien. Bereits um 18.45 Uhr trifft der forsche Aufsteiger TSV Holzhausen II auf den FSV Dörnberg III und dabei hat die TSV-Reserve den zweiten Dreier im Blick.

Tabellenführer SG Obermeiser/Westuffeln II steht beim noch punktlosen TSV Ersen II auf dem Prüfstand. Optimal ist auch die FSG Weidelsburg II in die Saison gestartet, nun steht beim Absteiger SV Balhorn II der erste echte Härtetest bevor. Der TSV Zierenberg II will im kleinen Gemeindederby gegen die SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha wieder zurück in die Erfolgsspur und den Fehlstart der Nachbar-Vereinigten besiegeln. Ob es zunächst nach oben oder unten geht für beide Mannschaften, kann der Ausgang der Partie SG Reinhardshagen II gegen SG Elbetal II eventuell anzeigen. (zyh)