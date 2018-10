Deisel verteidigt Platz eins

Hofgeismar/wolfhagen. Der TSV Deisel (4:1 gegen Espenau) und die SG Schauenburg II (1:0 bei Diemeltal 08) sind die Gewinner der beiden Top-Spiele in der Fußball-Kreisliga A vom Mittwoch.

Wolfhagen II blieb in der Erfolgsspur durch ein Hauchdünnes 1:0 gegen Weser/Diemel. Boden gut machen im unteren Tabellendrittel konnten Fürstenwald (3:1 gegen Immenhausen II) und Riede (5:1 gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II). Keinen Zentimeter vorankam erneut Schlusslicht Oberelsungen II, musste sich Calden/Meimbressen II mit 1:4 beugen. Das Spiel von Schöneberg fiel aus. Der Sportplatz war gesperrt.

TSV Deisel - SV Espenau 4:1 (1:0). So eine deutliche Angelegenheit, wie es das Ergebnis vermuten ließ, war das nicht in Deisel. Der TSV hatte Glück, dass die Espenauer Pech hatten mit einem Treffer an der Unterkante der Latte, dies war nach etwa einer Viertelstunde. Kurz darauf der Führungstreffer des Tabellenführers von Marco Stübener (17.). Bis zur Pause eine mäßige Partie. Die wurde interessanter mit dem 1:1 (50.) von Dominik Stöter. Nun hätten beide die erneute Führung schaffen können, das Glück des Tüchtigen hatte die Maihack-Elf und Marco Stübener, der das 2:1 (76.) erzielte. Youngster Felix Krull (79. und 90.) sorgte per Doppelpack für den 4:1-Endstand.

SG Diemeltal 08 - SG Schauenburg II 0:1 (0:1). In der Defensive war die SG diesmal gut aufgestellt und kassierte einen unglücklichen Gegentreffer. Eine Flanke nach einem Flügellauf von Sebastian Otto prallte an das Schienbein von Jan Heger und unglücklich ins eigene Tor. Das war nach 18 Minuten. „Auf unserer Seite wollte der Ball einfach nicht ins gegnerische Tor“, resümierte SG-Pressewart Friedrich Wiegand. Er berichtete aber auch, dass die Lila/Weißen auch noch ihre Chancen hatten.

FSV Wolfhagen II - SG Weser/Diemel 1:0 (0:0). Ein Arbeitssieg für die Gruppenligareserve gegen die dezimierten Bunzenthal-Vereinigten. Das Tor des Tages fiel kurz nach Wiederanpfiff. Ein, aus Sicht der SG umstrittener Freistoß, flog über die Gästeabwehr hinweg und wurde von Matthias Gorzel mit dem Kopf zum 1:0 verlängert.

FC Oberelsungen II - SG Calden/Meimbressen II 1:4 (1:3).„Leider war die Partie mit den beiden kurz aufeinander folgenden Treffern von Daniel Rost (28.) und Markus Berndt (32.) schon wieder für uns gelaufen“, berichtete FC-Trainer Tino Wiegel. Damit führten die Caldener nämlich schon mit 3:0, weil Malte Frischalowski nach secs Minuten das 0:1 erzielt hatte. Zwar konnte der Neuling nach dem 0:3 ein ausgeglichenes Spiel erzwingen, aber trotz dem 1:3 (45.) von Jan Bieberstedt war der Gästesieg nicht in Gefahr und schließlich auch verdient. Das 1:4 markierte Rost in der 52. Minute.

TSV Immenhausen II - TSV Fürstenwald 1:3 (0:0). „Wir sind für unseren jugendlichen Leichtsinn bestraft worden“, kommentierte Immenhausens Abteilungsleiter Matthais Werner die Niederlage. Denn in der überlegen geführten ersten Halbzeit wurden einige Großchancen zu leichtfertig von der jungen Kreisoberligareserve vergeben. Mit Konzentrationsfehlern in der Hintermannschaft luden die Grün/Weißen dann die Fürstenwalder, die für Werner trotz des Sieges keinen starken Eindruck hinterließen, förmlich ein. David Rühl nutzte einen Fehlpass der „Immen“ zum 0:1 (53.) aus. Direkt nach dem Ausgleich von Fatih Tütüncü (55.) ging die Künzel-Elf durch Tim Baumgart erneut in Front. Kurz vor dem Ende ein Lattentreffer für die Gastgeber und dann auf der Gegenseite ein Konter, der den 1:3-Endstand durch Tobais Müller brachte.

SV Riede - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II 5:1 (2:0). Der SV ließ den Vereinigten keine Chance und diktierte die Partie. Gut war das frühe 1:0 (4.) von Patrick Albrecht für die Gelb/Schwarzen. Verdient das 2:0 (24.) von Colombos Amhation. Per Doppelpack erhöhte Arnold Weber (51., 81.) auf 4:0. Sven Ehle (85.) verkürzte und Marc-Falk Finger (89.) sorgte für den 5:1-Endstand. „Aufgrund der Torchancen in der zweiten Halbzeit hätten wir auch noch höher gewinnen können“, war das Fazit von Riedes verletzten Vereinsvorsitzenden Marcus Albrecht. (zyh)