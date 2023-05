Deiß und D’Agostino treffen

Von: Reinhard Michl

Teilen

Überzahl: Oliver Schweitzer (links) und Jan-Luca Korte stören den Schauenburger Luca Siciliano. © Reinhard Michl

Wolfhagen – Der FSV Wolfhagen, der ja schon die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga festgeklopft hat, bleibt in der Fußball-Gruppenliga, Gruppe eins, weiter ungeschlagen. Gegen den Kreisrivalen SG Schauenburg behielten die „Wölfe“ an der heimischen Liemecke mit 2:0 (1:0) die Nase vorne. Fragen und Anworten zum Derby:

Entspricht das Ergebnis dem Spielverlauf?

Die Frage ist einfach zu beantworten. Wenn eine Mannschaft zwei Tore schießt, diesbezüglich beim Gegner aber eine Null steht, dann gebührt ihr auch das Prädikat verdienter Sieger.

Schlugen sich die Schauenburger achtbar?

Für die um den Klassenerhalt kämpfenden Schauenburger war durchaus mehr drin. Einmal, weil bei den Wolfhagern im Spielaufbau, im Vorwärtsgang oft die Lauf- und Passwege nicht stimmten. Zum anderen aber auch, weil die Schauenburger ihre Chancen nicht nutzten.

Hatten sie in den 90 Minuten Hochkaräter?

Den ersten Hochkaräter hatten sie in der 33. Minute mit einem Strafstoß, doch Leon Göbel scheiterte am FSV-Keeper Sebastian Schmidt. Im zweiten Durchgang konnte sich Schmidt im Eins-gegen-Eins-Duell im Doppelpack gegen Leon Konrad behaupten.

Wie fielen die Tore im Liemecke-Stadion?

Gespielt waren noch keine 60 Sekunden, da hatte Demetrio D’Agostino das 1:0 auf dem Stollenschuh, verzweifelte jedoch am SG-Schlussmann Matz Knierim. Der sich vier Minuten später dann aber geschlagen geben musste. Ein Traumpass von Timo Wiegand fand Pascal Deiß (5.), der nur noch einzuschieben brauchte - 1:0. Mit einem 20-Meter-Flachschuss baute Demetrio D’Agostino (72.) den Vorsprung aus.

Gab es weitere Wolfhager Top-Möglichkeiten?

Jede Menge. Timo Wiegand (63.,76.) verzweifelte am überragenden SG-Schlussmann Matz Knierim und der eingewechselte Kamil Turan (87.) brachte das Kunststück fertig, frei aus einem Meter Entfernung den Ball in die Wolken zu jagen.

Was sagten die beiden Trainer zum Spiel?

Wolfhagens Edin Karavdic, der für Valentin Plavcic an der Linie stand: „Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, die ja schon alles erreicht hat, Titelgewinn und Aufstieg. Jetzt wollen wir ungeschlagen durch die Saison marschieren. Die Leistung gegen Schauenburg stimmte über weite Strecken.“

Sein Gegenüber Dennis Riehm war doch etwas konsterniert: „Für uns war im Derby mehr drin. Meine Mannschaft hat sich gut präsentiert. Sich dafür, nicht zum ersten Mal, jedoch nicht belohnen können. (Reinhard Michl)