Der Richter, der alles im Griff hat

Jürgen Knauf vor der Ausrichtung der Kreiseinzelmeisterschaften. © Klaus Vater

Hohenkirchen – Bezeichnend war die Situation und die Wortwechsel, als der Interviewer an einem herrlichen Spätsommerabend die Szenerie am Hohenkirchener Sportplatz betrat. Das Objekt der Begierde war für ihn der Abteilungsleiter des Sportvereins Espenau, Jürgen Knauf. Der kickte in seinen Hombresser Jugendzeiten zwar selbst auf dem grünen Rasen, doch wandte er sich mit Anfang 20 dann dem Tischtennis-Sport zu.

Knauf hatte nämlich auch im Vorfeld des Gesprächs noch gute Gründe, einige organisatorischen Hinweise an Vereinskollegen zu geben. Schließlich finden am Wochenende in der Espenauer Großsporthalle an der Goethestraße die Kreiseinzelmeisterschaften im Tischtennis statt, wobei der SV Espenau als Ausrichter fungiert.

Schaut man ins HNA-Archiv, so taucht dort sehr häufig ein Jürgen Knauf aus Hombressen auf. Das sind aber nicht Sie, oder?

Ne, ne, das bin ich nicht. Ich kenne aber diesen anderen Jürgen Knauf. Witzigerweise habe ich mit ihm sogar in der Jugend zusammen Fußball gespielt.

Sie sind seit 2017 Abteilungsleiter des SV Espenau. Wie kam es dazu?

Mein Vorgänger Mario Mönnich hatte das Amt zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Jahre bekleidet. Er hat sich dann aus familiären Gründen etwas zum Fußball hin umorientiert, da stand mein Entschluss fest und ich habe das Amt angenommen. (Anm. der Redaktion: spontane Anmerkung eines anwesenden Spartenmitglieds: „Eine gute Wahl.“).

Haben Sie es schon einmal bereut, nach immerhin 23 Jahren Pause, vor zehn Jahren wieder zum Tischtennissport zurückgekehrt zu sein?

Nein, überhaupt nicht. Es macht mir nach wie vor sehr viel Freude – gerade in meinem Verein.

Was fasziniert Sie besonders an der Sportart Tischtennis?

Die Schönheit und Schnelligkeit des Spiels und die Möglichkeit, diesen Sport auch im höheren Alter ausüben zu können. Einzig man selbst hat es in der Hand, das Spiel positiv zu beeinflussen.

Gibt es bei Ihnen im Klub besonders viele ambitionierte Mitglieder? Schließlich richtet der SVE bereits das vierte Mal in 16 Jahren die Kreismeisterschaften aus?

Bei der Abstimmung im vergangenen Jahr, ob es eine erneute Ausrichtung in 2023 geben soll, haben sich die jüngeren Vereinsmitglieder klar dafür ausgesprochen. Aber auch die älteren, die schon bei den von aus veranstalteten Titelkämpfen in 2007, 2010 und 2019 dabei waren, haben zugestimmt.

Die Entwicklung des Espenauer Tischtennis ist ja in den vergangenen zwei Jahrzehnten durchaus einigen Schwankungen unterworfen gewesen.

Das ist richtig. Es gab insbesondere im Jahr 2016 eine Zäsur im Jugendbereich. Beide Jugendteams mussten aus verschiedenen Gründen aufgelöst werden. Danach setzte auch eine Abschmelzung der Herrenmannschaften auf drei Teams ein. Die Hochzeit des Hohenkirchener Tischtennis aus den 90-er Jahren ist wie auch in vielen anderen Klubs vorbei.

Wie erleben Sie die sonstigen Entwicklungen des Tischtennissports in den letzten Jahren? Stichwort Umstellung auf den Plastikball und Umstellung von 6-er auf 4-er Mannschaften?

Die Umstellung auf Viererteams begrüße ich. Der Spielablauf ist dadurch einfach straffer. Zum Plastikball muss ich sagen: Das Spielen mit dem rotationsfreudigen Zelluloid ist einfach interessanter.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Tischtennis?

Dass es uns gelingt, wieder vermehrt Kinder und Jugendliche an unseren Sport heranzuführen. Es gibt im Umkreis Vereine, die eine Sogwirkung auf interessierte Kids haben wie der SC Niestetal und die SVH Kassel. Viele kleinere Vereine haben dagegen Probleme, Jugendliche zu binden.

Zurück zum Aktuellen: Was überwiegt bei Ihnen vor den Meisterschaften, reine Anspannung oder aber auch Vorfreude?

Eine gewisse Anspannung ist immer da, aber es überwiegt ganz klar die Vorfreude. (Klaus Vater)