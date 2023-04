Der Sieg war zum Greifen nah

Von: Martina Sommerlade

Chris Ludwig © Martina Sommerlade

Sand – Die Überraschung blieb aus. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen unterlagen der TSG Leihgestern vor heimischem Publikum mit 22:24 (13:11).

Dabei schien der Sieg für die Gastgeberinnen jedoch zum Greifen nah. Denn lange Zeit gelang es der Ludwig-Sieben, dem Tabellenführer Paroli zu bieten. „Wir haben gezeigt, dass wir auch mit dem Spitzenreiter mithalten können. Am Ende fehlte uns vielleicht auch das letzte Quäntchen Glück“, so HSG-Coach Chris Ludwig.

An mangelnder Einstellung habe es nicht gelegen. „Wir sind hoch motiviert in das Spiel gegangen, wollten unbedingt punkten und haben ja auch phasenweise die Partie bestimmt.“

Von Beginn an war den Gastgeberinnen der von Ludwig angesprochene unbedingte Siegeswille anzumerken. Geradezu furios starteten sie in die Partie und führten durch jeweils zwei Toren der stark aufspielenden Alena Breiding und Karolin Happe und einer Strafwurf-Glanzparade von Torhüterin Alica Schmincke nach zwölf Minuten 4:1. Die HSG-Fans waren begeistert. Die Gäste wurden völlig überrollt vom Tempohandball der Ludwig-Sieben und nahmen bereits in dieser frühen Phase eine Auszeit. Danach lief es besser für den Spitzenreiter, der zum 7:7 ausglich (19.). Anlass für Chris Ludwig, sein Team bei der von ihm genommenen Auszeit nochmal einzustimmen. Mit Erfolg. Bis zum Pausenpfiff gab seine Sieben nochmal richtig Gas. Nach dem 11:11 in der 28. Minute war es Lea Immelnkämper, die mit ihren zwei Treffern zur Pausenführung beitrug.

Diese hatten die Gastgeberinnen jedoch innerhalb von drei Minuten verspielt, als Leihgestern einen Drei-Tore-Lauf hinlegte und die HSG plötzlich 13:14 zurücklag. Nach dem erlösenden Ausgleich durch Nele Bittdorf (33.) entwickelte sich eine ebenso spannende wie ausgeglichene Partie. Die zahlreichen HSG-Fans in der Sander Schulsporthalle erlebten ob ständig wechselnder Führungen und des jeweilgen postwendenden Ausgleichs ein wahres Wechselbad der Gefühle. Über 16:16 (38.), 18:18 (46.) und 22:22 (58.) mussten sich die Hausherrinnen am Ende sehr zum Leidwesen der Fans knapp geschlagen geben. Die HSG rangiert nach der Niederlage auf Rang neun. (Martina Sommerlade)

HSG: Sawyer, Schmincke, Zwicker - Happe 6/2, Immelnkämper 5, Breding 4, Eichhofer 2, Bittdorf 2, Willer 2, Chmurski 1, Bänfer, Ritter, Mumberg.

Tore TSG: Welchert 7, Kunzig 7, Nowak 4, Carneiro 2, Clausius 1, Kerdi 1, Appel 1, Zieger 1.

Spielverlauf: 3:0 (7.), 4:1 (12.), 10:11 (27.), 13:11 (30.), 20:18 (48.), 22:22 (58.).