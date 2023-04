Spitzenreiter auf der Sander Höhe

Von: Michael Wepler

Bedingungsloser Einsatz: Wollen Ben Zornhagen (rechts) und seine Mitspieler des SSV Sand überraschen, müssen sie kämpfen bis zum Umfallen. © Raphael Wieloch

Sand – Eine Woche nach dem wichtigen 1:0-Erfolg beim direkten Mitkonkurrenten Wabern steht der Fußball-Verbandsligist SSV Sand vor einer ganz schweren Heimaufgabe, wenn der Spitzenreiter Hünfelder SV am Samstag (15.30 Uhr) auf der Sander Höhe seine Visitenkarte abgeben wird.

Trotz des letzten Sieges liegt Sand als Drittletzter weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Relegationsplatz beziehungsweise der rettende Nichtabstiegsplatz ist aber bei Punktgleichheit mit dem Viertletzten Wabern und bei einem Zähler Rückstand auf den Fünftletzten Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in Reichweite.

Dagegen ist Hünfeld auf dem besten Weg zurück in die Hessenliga. Durch den 2:1-Sieg unter der Woche im Derby in Eichenzell baute der HSV seinen Vorsprung auf den Zweiten Dörnberg auf acht Punkte aus, hat aber auch ein Spiel mehr absolviert.

Der Gast hat das mit Abstand beste Torverhältnis und mit 75 Toren die eindeutig beste Offensive. Besonders auf das Angriffsduo Karlo Vidovic mit 19 Treffern und Maximilian Fröhlich (14) wird die Defensivabteilung des SSV besonders achten müssen. Mit 27 Gegentoren hat der HSV auch die stabilste Defensive.

Wie Trainer Tobias Oliev und der SSV diesem Gegner beikommen will? „Sehr schwer, aber nicht unmöglich“, sieht Oliev Chancen seiner Mannschaft. „Wir wollen an die gute Leistung des letzten Spiels anknüpfen. Wichtig wird es sein, hinten gut zu stehen und versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten. Nach vorne wollen wir auch unsere Chancen nutzen.“

Die Personallage sieht allerdings nicht allzu rosig aus, denn gegenüber dem Wabern-Spiel werden Steffen Klitsch, Sefa Cetinkaya und Nico Döring beruflich bedingt fehlen. Oliev sieht daher die restliche Mannschaft sowie die zuletzt eingewechselten Diamond Kidane, Andre Wicke, Salko Dzaferi sowie Pierre Pascal Nyemb Bata gefordert

Im Hinspiel gab es eine klare 1:5-Niederlage. Insgesamt ist die Bilanz negativ. Der letzte Sieg datiert vom November 2016, als ein 2:1-Auswärtssieg glückte mit Daniel Wagner und Tobias Oliev als Torschützen. (Michael Wepler)