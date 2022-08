Mit Brinkmann nach Rothwesten

Von: Michael Wepler, Reinhard Michl

Zweikampfstark: Christian Brinkmann (rechts, hier gegen den Caldener Valentin Gleibs) gastiert mit Zierenberg in Rothwesten. © Reinhard Michl

Zierenberg – Nach zwei Heimspielen steht für den Fußball-Gruppenligisten TSV Zierenberg das erste Auswärtsspiel am Sonntag beim TSV Rothwesten an. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Gegenüber den unter der Woche spielfreien Zierenbergern spielte Rothwesten am Mittwoch in Grebenstein und konnte dort mit 3:2 gewinnen, was für Zierenbergs Trainer Daniel Schmidt ein etwas überraschendes Ergebnis war: „Damit hatte ich eher nicht gerechnet.“

Die mit zwei Siegen und einer Niederlage gut gestartete Mannschaft von Trainer Alfred Igel schätzt er als erfahren und robust ein: „Wir müssen ein verdammt dickes Brett bohren. Wir müssen uns auf einen Gegner einstellen, der weiter nach oben will“, sagt Schmidt. „Rothwesten ist eine spielstarke Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern. Vorne müssen wir besonders auf Routinier Igor Losic aufpassen, der körperlich robust und technisch stark ist“, warnt er.

Seine Elf kann aber nach der 3:3-Punkteteilung gegen Vollmarshausen und dem 3:0-Sieg über Kaufungen selbstbewusst in die Partie gehen. „Wir waren in der Rückrunde der vergangenen Saison auswärts erfolgreicher als zu Hause“, will Schmidt an die guten Auswärtsleistungen der letzten Halbserie anknüpfen.

Damals erreichte seine Mannschaft eine 3:3-Punkteteilung in Rothwesten und konnte ihr Heimspiel mit 3:1 gewinnen.

Gegenüber den ersten beiden Spielen kann Schmidt wieder auf seinen spielenden Co-Trainer Christian Brinkmann zurückgreifen. Der hessen- und verbandsligaerfahrene 30-Jährige dürfte die Abwehr noch weiter verstärken.

Ein besonderes Spiel wird es sicherlich für Angreifer Niels Willer werden, denn der Neuzugang spielte in der Vorsaison noch beim kommenden Gegner.

Für den 30-jährigen wäre es der ideale Zeitpunkt, bei seiner alten Mannschaft seinen ersten Saisontreffer zu erzielen. Bislang haben sich beim TSV die Torschützen auf mehreren Schultern verteilt. Lediglich Ante Grgic konnte zweimal treffen. (Reinhard Michl & Michael Wepler)