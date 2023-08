Zierenberg träumt nicht von der Meisterschaft

Von: Reinhard Michl

Marvin Pötter © Reinhard Michl

Zierenberg – Nach der vorgezogenen Begegnung zwischen dem TSV Fürstenwald und der SG Diemeltal 08 (wir berichteten) stehen am ersten Augustwochenende, dem offiziell ersten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A sowie am folgenden Dienstag insgesamt sechs Partien an.

Im Feld der 14 Mannschaften vier neue Gesichter: der TSV Zierenberg, der sich freiwillig aus der Gruppenliga zurückzog, Kreisoberligaabsteiger SSV Sand II sowie die beiden Aufsteiger SG Obermeiser/Westuffeln II und SG Reinhardshagen II.

Mit welchen Erwartungen Zierenberg in das neue Punktspieljahr geht? „Ich bin Optimist, aber auch Realist. Nachdem uns sage und schreibe 16 Spieler den Rücken gekehrt haben, war es illusorisch, in der Gruppenliga zu bleiben“, sagt Trainer Marvin Pötter. „Wir sind nicht so vermessen, gleich von der Meisterschaft und dem Aufstieg zu träumen. Aber ich traue meiner Mannschaft einen Platz in der ersten Tabellenhälfte zu.“

Dem überwiegenden Teil der Mannschaft ist die A-Liga sehr vertraut. In der vergangenen Saison schafften viele der jetzigen ersten Garnitur mit der Reserve den Aufstieg aus der B- in die A-Liga und beendeten die Serie auf dem beachtlichen siebten Tabellenplatz. „In Masse ist unsere Zweite, jetzt Erste, bei der Stange geblieben. Zusammen mit den verbliebenen Gruppenligaakteuren sowie den Neuzugängen können wir mit viel Selbstvertrauen in die Zukunft blicken. Da ist mir überhaupt nicht bange. Im Warmetal wird auch weiterhin attraktiver Fußball gespielt werden“, sagt Pötter.

Den Grundstein für eine erfolgreiche Saison wollen die Warmetaler am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Hombressen/Udenhausen II legen. Anpfiff ist um 15 Uhr. „Keine einfache, aber doch lösbare Aufgabe“, so der Zierenberger Coach. (Reinhard Michl)