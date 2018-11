Derby an Reinhardswald

Hofgeismar. Das Derby in der Frauenhandball-Bezirksoberliga endete mit einem standesgemäßen 21:12-Sieg der HSG Reinhardswald über die SHG Hofgeismar/Grebenstein. Auf verlorenem Posten stand die HSG Wesertal II bei ihrer 22:36-Niederlage bei Eintracht Baunatal.

Reinhardswald - Hofgeismar/Grebenstein 21:12 (10:7).Die HSG Reinhardswald wurde gegen den Nachbarn SHG Hofgeismar Grebenstein bei ihrem klaren 21:12-Heimerfolg ihrer Favoritenrolle gerecht. Immerhin deutlich besser als in der Vorsaison schlug sich die kämpferisch überzeugende SHG, die nie aufsteckte. Mit ihrer offensiven Deckung und schnell vorgetragenen Angriffen setzten sich die Gastgeberinnen auf 7:1 ab. Dabei ließen die Reinhardswälderinnen noch weitere Chancen aus und scheiterten an SHG-Torhüterin Michelle Mander. Auch die SHG-Spielerinnen scheiterten mehrfach an HSG-Torhüterin Jacqueline Hanses. Durch Laura Masannek, Greta Göttlicher und Deborah Klemme verkürzte die SHG auf 7:4. Mit einem Vorsprung von drei Toren für den Tabellendritten ging es auch in die Pause. Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischte die SHG, die durch Lilia Schönhals, Angelique Sohn per Siebenmeter und Celine Gundlach auf 10:12 verkürzte. Danach zogen die Gastgeberinnen wieder das Tempo an. Als den Gästen beim Stand von 14:10 trotz zweifacher Überzahl kein Tor gelang, setzte sich die HSG anschließend auf 17:10 ab. Damit war das Spiel entschieden. Den nie aufsteckenden Gästen gelangen in den letzten 13 Minuten nur noch zwei Treffer. Auch die Gastgeberinnen ließen viele Chancen aus, konnten aber noch auf 19:11 bis zum 21:12-Endstand erhöhen.

Reinhardswald: Hanses, Seifert - Dippel, Krause (7), Lange (2), Grohmann, Gerland, Löber (3/1), Kompa (3), Ickler, C. Seitz (4), A. Seitz (1), Heuer (1/1).

Hofgeismar/Grebenstein: Mander - Schindewolf, Klemme (1), Rehrmann, Eckhardt, Gundlach (3), Masannek (1), Rühl, Schönhals (1), Sohn (1/1), Göttlicher (4/3), Jäger, Enders (1), Hübner.

Eintracht Baunatal - Wesertal II 36:22 (20:9).Nach dem ersten Sieg gegen die HSG Baunatal war der GSV Eintracht Baunatal eine Nummer zu groß für die HSG Wesertal II. Beim Tabellenzweiten gab es mit 22:36 die bisher höchste Saisonniederlage. In den ersten 20 Minuten stand die Abwehr der Gäste etwas zu offen und vorne wurden die Chancen nicht genutzt.

Das Fehlen von Pauline Schilke und Annelie Brockmann machte sich gerade in der Abwehr bemerkbar. Danach waren die Gäste besser im Spiel. Allerdings stand es da schon 14:4. Immerhin konnte der Rückstand bis zur Pause nur noch um ein Tor erhöht werden.

Die zweite Halbzeit verlief so wie die erste aufgehört hatte. Die HSG-Zweite war nur noch drei Tore schlechter als die Eintracht. Einen guten Einstand feierte Jugendspielerin Hannah Meroth mit vier Treffern.

Wesertal II: Hennecke - N. Schilke (1), Cha. Schilke (5), Cohaus (1), Jakob (2), C. Przyludzki (3), Betker, Eckert, Gorny, Meroth (4), K. Köster (1), Meth (5/5). (zmw)