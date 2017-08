Grebenstein. Keine Pause gibt es für den TuSpo Grebenstein und die SG Hombressen/Udenhausen. Die beiden Fußball-Nachbarn treffen heute zu dem mit Hochspannung erwarteten Gruppenliga-Derby aufeinander. Anstoß: 18.15 Uhr. Es werden mehrere hundert Zuschauer im Sauertalstadion erwartet.

Es ist die Partie, die vor zweieinhalb Wochen wegen Dauerregens abgesagt werden musste. Seitdem steht der TuSpo als einziges Team verlustpunktfrei an der Tabellespitze. Die SG findet sich dagegen momentan bei nur zwei absolvierten Spielen auf dem vorletzten Platz.

?Wie ist die Ausgangslage vor dem Derby?

!Es ist zwar nur das Spiel des Tabellenführers Grebenstein gegen den Tabellenvorletzten Hombressen/Udenhausen, doch das interessiert nur am Rande. Das Spiel zwischen beiden Mannschaften ist das Derby schlechthin. Mehr als 1000 Zuschauer verfolgten in der Vorsaison beide Spiele. Beide Mannschaften wurden vor der Saison zum Favoritenkreis gezählt. Dieser Rolle wurden bisher aber nur die Grebensteiner gerecht, die ihre ersten fünf Spiele alle gewinnen konnten. Noch um einiges von ihrer Form der Vorsaison sind die Gäste entfernt. Nach der 2:3-Niederlage im Derby bei Calden/Meimbressen, bei dem die SG eine Halbzeit in Überzahl spielte, ist die Überraschungsmannschaft der Vorsaison bei zwei Unentschieden und einer Niederlage auf den vorletzten Platz abgerutscht. Dennoch dürfte dieses Spiel keinesfalls ein Selbstläufer für die Gastgeber werden, die personell arg dezimiert sind.

?Wie beurteilen die Trainer die Lage?

!Grebensteins Trainer Valentin Plavcic will die SG keinesfalls an ihrem momentanen Tabellenstand beurteilen: „Das ist eine sehr starke Mannschaft, die sich nach dem dritten Platz in der Vorsaison noch einmal verstärken konnte.“ Sorgen bereitet ihn, dass seine Elf bereits das vierte Spiel in Folge im Rhythmus von drei oder vier Tagen bestreiten muss: „Der Verband setzt mit diesem Spielplan die Gesundheit der Spieler, die keine Profis sind, auf das Spiel.“ Seinem Kollegen, Hombressen/Udenhausens Trainer Tobias Krohne bereitet der misslungene Saisonstart noch keine Sorgen: „Die ersten drei Spiele sind natürlich nicht nach Wunsch gelaufen. Die Saison ist aber noch sehr jung du ich habe Vertrauen in die Qualität meiner Mannschaft.“

?Wie viele Spieler haben schon für beide Mannschaften gespielt?

!Beide Mannschaften dürften sich bestens kennen. Beim TuSpo spielen mit Karim Belarbi und dem momentan verletzten Erik Maiterth zwei Spieler, die in der Vorsaison aus der Jugend der SG gewechselt sind. Noch extremer sieht es beim Nachbarn Hombressen/Udenhausen aus, wo in der Vorsaison Steffen Lüdicke und Oliver Speer vom TuSpo zur SG gewechselt sind. In diesem Sommer kamen Torhüter Alexander Seeger und Marvin Schmidt noch dazu. Eine Grebensteiner Vergangenheit hat auch Trainer Tobias Krohne, der in der großen Verbandsligazeit für den TuSpo im Mittelfeld spielte. Allerdings befindet sich Seeger im Urlaub und Schmidt und Speer sind angeschlagen.

?Wie verliefen die Spiele der Vorsaison?

!Im Hinspiel besiegte Hombressen/Udenhausen den TuSpo in Udenhausen mit 3:2. Das Rückspiel ging mit 2:0 an Grebenstein.

Von Michael Wepler