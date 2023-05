Deutlicher Sieg zum Abschluss

Frauenhandball: Hoof/Sand/Wolfhagen schlägt den Dritten Lumdatal 26:18

+ © Artur Schöneburg Ab durch die Mitte: Kirsten Bänfer auf dem Weg zu einem ihrer vier Treffer für Hoof/Sand/Wolfhagen. © Artur Schöneburg

Hoof – Das war ein richtig starker Saisonabschluss für den Frauenhandball-Oberligisten HSG Hoof/Sand/Wolfhagen, der mit dem klaren 26:18 (13:6)-Sieg über den Dritten HSG Lumdatal seine Serie mit einem positiven Punktekonto abschloss.

Ein für Trainer Chris Ludwig wichtiger Aspekt ist dabei die Nordhessenmeisterschaft seiner Mannschaft vor Kirchhof II und Absteiger Fritzlar II.

Die Gäste schienen dem Tabellensiebten zu liegen, denn bereits das Hinspiel konnte mit 29:24 gewonnen werden. Den Grundstein zu diesem Sieg im letzten Spiel legten die Gastgeberinnen mit perfekten ersten 25 Minuten. Sie legten bis zur 19. Minute eine 8:0-Führung vor.

Erst dann gelang den Gästen durch Leona Parma der erste Treffer. Zweimal Larissa Mumberg und einmal Alena Breiding erhöhten danach sogar auf 11:1. „Wir haben eine brutal starke Abwehr gespielt und die Bälle, die durchkamen, hat Katarzyna Zwicker gehalten. Diese starke Abwehrleistung hat unseren Gegner zermürbt, der nicht mehr wusste, was er machen sollte“, freute sich Ludwig.

Ganz so glatt ging es natürlich nicht weiter. In den letzten Minuten vor der Pause und in den ersten knapp drei Minuten nach der Pause verloren die Gastgeberinnen etwas den Faden, so dass die Gäste bis auf 14:9 verkürzen und wieder Hoffnung schöpfen konnten. Richtig eng wurde es nicht mehr. In einer nun ausgeglichenen Partie konnte Lumdatal bis auf 19:15 und 20:16 herankommen.

In den letzten neun Minuten legten die Hausherrinnen noch einmal einen starken Endspurt hin. Karoline Happe und Anne Eichhofer erhöhten auf 22:16. Die Gäste nahmen noch einmal eine Auszeit, doch die brachte keine Wende, denn die Gastgeberinnen zogen danach bis auf 26:17 davon, ehe Lumdatal der letzte Treffer gelang. (Michael Wepler)