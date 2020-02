Dicker Brocken für Hoof/Sand/Wolfhagen

Eine schwere Auswärtsaufgabe steht den Oberliga-Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen am heutigen Samstag (Anpfiff 19.30 Uhr) bevor. Dann geht die Reise zum Tabellenführer nach Oberursel.

Nach den zwei jüngsten Derby-Siegen gegen Böddiger und Kirchhof II startet die Ludwig-Sieben voller Selbstvertrauen in die Partie.

Im Hinspiel unterlagen die Vereinigten der TSG zwar 28:33, lieferten indes seinerzeit ein gutes Spiel ab. „Wir haben zu Beginn der Saison gegen die starken Gegner sehr gut mitgehalten“, sagt HSG-Trainer Chris Ludwig. „Dank der zwei Erfolge im neuen Jahr reisen wir mit breiter Brust an und wollen den Favoriten ärgern.“ Denn der Druck liegt klar bei den Gastgeberinnen. „Wir dürfen uns nicht zu sehr auf die Tabellensituation berufen. Wir können ganz befreit aufspielen und haben nichts zu verlieren. Vielleicht gelingt uns sogar eine Überraschung.“ Wichtig werde sein, wieder von Beginn an konzentriert zu Werke zu gehen.

Den Fokus wollen die Gäste dabei weniger auf die TSG und mehr auf ihr eigenes Spiel legen. Personell kann Ludwig aus dem Vollen schöpfen. Auch Karoline Happe, die in der vergangenen Woche pausierte, wird aller Voraussicht nach mit dabei sein.

Die HSG bietet einen Fanbus an, in dem es noch freie Plätze gibt. Start ist heute um 15.30 Uhr an der Schauenburghalle. Anmeldungen nimmt Betreuerin Ute Engelbrecht unter 05601/2970 entgegen. zms