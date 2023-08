Mit Spaß zurück zum Erfolg

Von: Reinhard Michl

Zum Auftakt doppelt erfolgreich: Salko Dzaferi (rechts) traf für den SSV Sand II am ersten Spieltag gegen Calden/Meimbressen II zweimal. © Bernd Hahn

Sand – Das persönliche Ziel, das sich Matthias Sigges als neuer Trainer des nach der letztjährigen Punktspielrunde aus der Kreisober- in die A-Liga abgestiegenen SSV Sand II gesetzt hatte, nämlich „mit einer verjüngten Mannschaft einen guten Start in der jetzt tieferen Klasse hinzulegen“ blieb kein Wunschdenken. Die Sander Verbandsliga-Zweite überraschte am ersten Spieltag der neuen Punktspielrunde mit einem glatten 4:1-Sieg bei der eigentlich als heimstark geltenden SG Calden/Meimbressen II.

Daran will die Sander Zweite in ihrem ersten Saisonheimspiel am Samstag, 13.30 Uhr, nahtlos anknüpfen. Wobei das Sigges-Team dabei eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor der Brust hat, läuft da doch auf der Sander Höhe mit der SG Reinhardshagen II ein Aufsteiger aus der B-Liga auf. Wir haben mit Matthias Sigges gesprochen.

Haben Sie mit ihrer Mannschaft den Dreier fest eingeplant?

Wenn ich sagen würde, dass wir den Sieg fest in unserer Planung haben, wäre das wohl etwas vermessen. Aber es ist so, dass wir erstens natürlich am guten Ergebnis vom letzten Sonntag in Calden anknüpfen und zweitens besonders unsere Heimspiele vor dem Sander Publikum gewinnen wollen. Wenn wir dort weitermachen, wo wir Sonntag aufgehört haben, ist das absolut im Bereich des Möglichen. Wir wollen nach dem letzten Jahr einfach eine gute Saison spielen.“

Matthias Sigges © Privat

Was heißt das im Klartext?

Wenn man auf die letzte Serie blickt, die ich nur die letzten acht Spieltage verfolgt habe, nachdem klar war, dass ich die Truppe übernehme, hat sich jetzt vieles getan. Die Mannschaft ist enger zusammengerückt, die neuen Leute wurden sehr gut integriert. Am Sonntag haben gleich zwei Neue mit Fabian Brüning und Waly Saddiqi getroffen und somit gleich ein Viertel der letztjährigen Torausbeute (16:102) und fast 50 Prozent der Punkte des letzten Jahres auf die Habenseite gebracht. Wie ich bereits vor der Serie sagte, wollen wir gut in die Saison kommen und in der neuen Liga Fuß fassen. Das ist gelungen, dort muss weitergemacht werden. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unsere Zweite ein anderes, positiveres Gesicht zeigen wird, sodass der Fußball auf der Sander Höhe für alle wieder Spaß macht und Erfolge vorweist.

Woraus schöpfen Sie ihre Zuversicht, dass es diesmal besser wird?

Wie ich eben schon andeutete, macht die Mannschaft auf mich einen anderen Eindruck als letztes Jahr. Sie wurde im Sommer stark verjüngt, allein sechs U19-Akteure kamen hinzu. Von denen aber leider verletzungsbedingt drei noch nicht einsatzfähig sind. Das macht mit Blick auf die Zukunft recht zuversichtlich. Wir werden jetzt am Samstag schon eine Steigerung sehen, da mit Bastian Keller (Urlaub) und Abdul Jabr (beruflich) wieder zwei gute Jungens zum Kader stoßen werden. In der Mannschaft steckt Potenzial, das gefordert und gefördert werden muss. Auch im Schulterschluss im Training und Einsatz in unserer Ersten.

Wie schätzen Sie den kommenden Gegner, Aufsteiger SG Reinhardshagen II, ein?

Nun vorab, um ehrlich zu sein, kenne ich das Team aus Reinhardshagen nicht. Wir hatten in der Vergangenheit keine Berührungspunkte. Wenn man allerdings, ohne das Spiel gesehen zu haben, liest, dass sich das Team bei Schauenburg II erst in der vierten Minute der Nachspielzeit als Liganeuling geschlagen geben musste, lässt das aufhorchen. Fakt ist: Wir spielen zu Hause und wollen die Heimspiele gewinnen. Wir möchten zum ersten Mal, zumindest für 24 Stunden, die Tabellenführung übernehmen. (Reinhard Michl)