Diesmal wahrscheinlich keine Dreierkette

Calden/Meimbressen empfängt am ersten Spieltag Vollmarshausen

Muster an Zuverlässigkeit: Lukas Holst (rechts) bleibt der Spielführer von Calden/Meimbressen.

Calden – Gleich gegen einen guten Bekannten geht es für die SG Calden/Meimbressen am ersten Spieltag der Fußball-Gruppenliga. Die FSK Vollmarshausen, seit dem Aufstieg 2013 Dauergegner, gastiert am Sonntag (15 Uhr) auf dem Kaiserplatz.

Ein guter Start – der ist wichtig. Und das weiß die Spielgemeinschaft nicht erst seit letzter Saison, als alles mit einem Heimsieg begann und man in den ersten fünf Partien ungeschlagen blieb. Das war letztlich auch die Grundlage für eine solide und sorgenfreie Spielzeit – und das war in den Jahren davor nicht der Fall.

Auch SG-Trainer Altan Ersoy sieht dem Start mit gespannter Erwartung entgegen, aber versprüht auch Optimismus. Die Anspannung unter der Trainingswoche sei positiv und die Lust seiner Akteure, endlich wieder auf Punktejagd zu gehen, groß. Ersoy schätzt die Gruppenliga noch stärker ein. Neben vier Aufsteigern sind die beiden Baunataler Klubs GSV Eintracht und Hertingshausen umgruppiert worden – jede Menge neue Gesichter also in der Liga.

Die Vollmarshäuser sind aber ein Gegner, der vertraut ist und vor allem in den letzten Jahren immer unangenehm war. Seit fünf Spielen konnte Calden/Meimbressen nicht mehr gegen die FSK gewinnen. Die 2:5-Niederlage in Vollmarshausen nimmt Ersoy mit auf seine Kappe. „Da habe ich mit einer Dreierkette agieren lassen und das war nicht die beste Wahl“, sagt der Coach, der sich für Sonntag noch nicht in die Karten schauen lassen will, aber Aufstellung und Taktik schon im Kopf hat. Kapitän der jungen Truppe ist weiterhin Lukas Holst. Als Defensivspieler nicht so im Fokus, aber für Ersoy eine feste Größe und Muster an Zuverlässigkeit.

Über den Gegner weiß Ersoy, wie eigentlich immer, auch etwas. Dass nämlich Tom Zappe fehlen wird und somit ein wichtiger Zubringer für den torgefährlichen Tim Henning im Angriffszentrum der Gäste. Henning erzielte in der letzten Saison vier der sechs Treffer gegen die SG. (Ralf Heere)