Dörnberg 0:5 im Spitzenspiel

Großchance: Dennis Dauber (links) hatte in Lichtenau eine gute Einschussmöglichkeit.

Eine überraschend klare Angelegenheit war das Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga zwischen dem Zweiten Lichtenauer FV und dem Dritten FSV Dörnberg, das die Gastgeber mit 5:0 (2:0) für sich entschieden. Damit übernahmen die Lichtenauer wieder die Tabellenführung.

Für FSV-Pressewart Andreas Weinreich war der Sieg der Gastgeber jedoch eindeutig zu hoch ausgefallen: „Das Ergebnis spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wieder. Es ist für uns etwas unglücklich gelaufen.“ So beklagten die Dörnberger in der ersten Hälfte zwei durchaus mögliche, nicht geahndete Platzverweise gegen die Gastgeber, die das Spiel vielleicht in eine andere Richtung gelenkt hätten. Für die Gäste kam es jedoch anders: Als FSV-Torhüter Nico Bergner einen kurz aufsetzenden Freistoß nicht festhalten konnte, war Matias Gonzalo Tadeis zur Stelle und traf zum 1:0 (24.).

Etwas unglücklich fiel das zweite Tor für den Aufsteiger. Zunächst konnte Bergner noch den Ball gegen den FV-Angreifer klären, doch danach lenkte Philipp Nißalla den Ball bei einem Abwehrversuch ins eigene Tor (37.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam der FSV gut ins Spiel und entwickelte mehr Initiative nach vorne. Das Tor fiel aber wieder auf der Gegenseite durch einen von Dadah Gadea Barino verwandelten Foulelfmeter (60).

Für Weinreich war die Aktion von Tobias Gunkel aber nicht elfmeterwürdig: „Tobias hat den Ball gespielt.“ Damit war das Spiel entschieden. Bei der besten Dörnberger Chance durch Dennis Dauber reagierte FV-Torhüter-Gheorgi Banis großartig. Florian Müller hatte etwas Pech, als das runde Leder versprang. In den Schlussminuten wurde es dann noch eine Packung für die Gäste, als Berat Miftari und Jan Kaufmann noch zwei Konter erfolgreich abschlossen (87., 90.).

Dörnberg: Bergner - Hansch, T. Dauber, Nißalla, Gunkel - D. Dauber, D. Richter (73. Wenzek), Scheuermann (80. Brkic), F. Müller - K. Richter, Lotzgeselle. zmw