FSV bekommt Martinez Bizcocho nicht in den Griff

Von: Michael Wepler

Bedient nach der Niederlage: Dörnbergs Trainerduo Tobias Hake und Robert Franke (rechts). ARCHIV © Joachim Hofmeister

Bad Soden – Für den FSV Dörnberg gab es nach der 2:3-Heimniederlage gegen Barockstadt Fulda-Lehnerz II mit dem 2:5 (0:1) bei der SG Bad Soden die zweite Niederlage in einem Verfolgerduell in der Fußball-Verbandsliga Nord.

Dabei hatten die Dörnberger recht gut ins Spiel gefunden und kamen in den ersten zehn Minuten zu einigen Halbchancen. Danach zeigten die Gastgeber aber ihre Qualitäten und kamen ihrerseits zu ersten Möglichkeiten.

Eine davon konnte der zum zweiten Mal eingesetzte Torhüter Pascal Fröhlich vereiteln.

Als sich Fernando Martinez Bizcocho auf der rechten Seite durchsetzte, nach innen in den Strafraum zog und zum 1:0 in die lange Ecke traf, war die FSV-Defensive erstmals überwunden (36.). Das Vorhaben, das Spiel nach der Pause zu drehen, scheiterte schon nach wenigen Minuten. In der 48. Minute war Betim Mezini nach einer Hereingabe von Außen plötzlich völlig frei und traf zum 2:0. Nur eine Minute später erhöhte Martinez Bizcocho nach einem Steckpass durch die Abwehrkette auf 3:0 (49.).

Etwas Hoffnung keimte auf, als nach einem Foul an Kevin Richter im Strafraum Rico Lotzgeselle per Strafstoß auf 3:1 verkürzte (56.). Die Hoffnung auf einen Punktgewinn war aber nur sehr kurz, denn nach einem Fehlpass spielten die Gastgeber den Ball schnell in die Spitze, wo erneut Martinez Bizcocho zum 4:1 traf.

Der überragende Martinez Bizcocho war es auch, der nach einem Angriff über Außen mit seinem vierten Treffer das 5:1 erzielte (67.). „Den haben wir überhaupt nicht in den Griff bekommen. Es war aber auch so, dass Bad Soden fast alle seine Chancen nutzen konnte und unsere Fehler gnadenlos bestrafte“, machte FSV-Co-Trainer Robert Franke den vierfachen SG-Torschützen als den Unterschiedsspieler aus.

Trotz der klaren Niederlage hatte er ein gutes Verbandsligaspiel gesehen, in dem seine Elf den letzten Treffer erzielte, wobei es ein Eigentor war. Einen Kopfball von Martin Stück hatte Christoph Neiter in den eigenen Kasten abgefälscht (69.). (Michael Wepler)

Dörnberg: Fröhlich - Lotzgeselle, T. Dauber (45.+1., Schwedes), Scheuermann, Gunkel - Hansch, D. Richter (56. Kühne) - Bätzing (56. Stück), Dombai, Müller - K. Richter (73. D. Dauber).