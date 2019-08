Dörnberg dreht nach der Pause auf

Dörnberg – Dem knappen 2:1-Sieg im ersten Spiel bei Hessen Kassel II ließ der Fußball-Gruppenligist FSV Dörnberg in seinem ersten Heimspiel einen klaren 6:1 (1:1)-Sieg über den OSC Vellmar II folgen.

Dabei hatte es zunächst nicht nach einem so klaren Sieg ausgesehen, denn die Gäste erzielten das erste Tor. Philipp Lesser war durchgelaufen und hatte aus etwa 15 Metern zum 0:1 getroffen (10.). „Wir haben uns am Anfang schwer getan. Es spricht aber für meine Mannschaft, dass sie danach besser ins Spiel gekommen ist und nach dem Ausgleich immer überlegener gespielt hat“, lobte FSV-Trainer Matthias Weise seine Mannschaft.

Vellmar blieb zunächst mit seinen schnellen Spielern gefährlich. Mit einem schönen Spielzug gelang der Ausgleich. Nach einem Konter wurde schnell über den rechten Flügel gespielt, wo Pascal Kemper in die Mitte zu Florian Müller spielte, der zum 1:1 traf (30.).

Nun bestimmten die Gastgeber eindeutig das Geschehen und drängten die Gäste in die Defensive. Kurz vor der Pause lag mehrfach der Führungstreffer in der Luft, gelingen wollte er vor der Pause aber nicht.

In der zweiten Hälfte übernahm der FSV schnell das Spiel. Es bedurfte allerdings eines Strafstoßes zur inzwischen längst verdienten Führung. Nach einem Handspiel von Jonah Ganss verwandelte Rico Lotzgeselle sicher vom Elfmeterpunkt (55.). Als Luca Chiera wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte sah, nutzten die Gastgeber die Überzahl zur schnellen Entscheidung.

Nach einer Ecke von Dennis Dauber auf den kurzen Pfosten traf Pascal Kemper per Kopf in die kurze Ecke (60.). In der nun folgenden Powerplaysituation gelang nach einer weiteren Ecke Tobias Gunkel nach Kopfballvorlage von Kevin Richter das 4:1 (62.).

Schön herausgespielt war der fünfte Treffer. Nach einem Diagonalpass auf den linken Flügel spielte Florian Müller in die Mitte zu Lotzgeselle, der sein zweites Tor markierte (75.).

Das letzte Tor blieb Fabrice Hansch mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter zum 6:1 vorbehalten (87.). Damit erzielte der Außenverteidiger sein erstes Tor in der fünften Spielzeit beim FSV.