Dörnberg hat nichts mehr zu verlieren

Mit dem Rücken zur Wand geht der Fußball-Verbandsligist FSV Dörnberg in sein Spiel am heutigen Karsamstag (15.30 Uhr) beim SV Adler Weidenhausen.

Der Abstieg ist nach der letzten 2:3-Heimniederlage gegen Sandershausen kaum noch zu vermeiden. Zwar besteht bei acht Punkten Rückstand auf den fünftletzten Platz noch eine minimale Chance, doch war der deprimierende Spielverlauf gegen Sandershausen nach einer 2:0-Führung auch moralisch ein echter Schlag. Positiv war hingegen, dass der FSV nach der 0:7-Pleite in Willingen eine gute Reaktion zeigte und bis zu den Platzverweisen kaum Torchancen zuließ.

Auf dieser Leistung lässt sich auch in Weidenhausen aufbauen, wobei die Adler in den letzten fünf Spielen mit drei Siegen und zwei Unentschieden rechts erfolgreich waren und sich als Zehnte von allen Abstiegssorgen befreiten. Verlass war vor allem auf die Offensivabteilung mit Toptorjäger Sören Gonnermann, der auch in der Vorwoche beim 4:2-Heimerfolg über Johannesberg mit zwei weiteren Treffern sein Torekonto auf 27 erhöhte. So wird auf die FSV-Defensive viel Arbeit zukommen.

Was das Toreschießen betrifft, hängt fast alles an Pascal Kemper, der bislang 16 Mal traf. Außer ihm haben aber nur Dennis Dauber mit sieben Toren und Serhat Bingül mit drei Toren mehr als einmal getroffen. Diese Zahlen sprechen jeweils für Weidenhausen. Dazu wird Trainer Ralf Wetzstein auf seine gesperrten Mittelfeldakteure Fabrice Hansch und Dominik Richter verzichten, kann aber im Gegenzug wieder auf Florian Müller zurückgreifen. Das Hinspiel im Bergstadion endete mit einem 2:2 Unentschieden. zmw