Dörnberg hat nichts zu verlieren

+ © Hofmeister Torhüter: Der Dörnberger Dominik Zeiger wird in Lehnerz wohl mehrfach im Mittelpunkt stehen, will seinen Kasten aber sauber halten. © Hofmeister

Im ersten Auswärtsspiel nach der Winterpause in der Fußball-Verbandsliga steht der FSV Dörnberg am Sonntag (15 Uhr) in Lehnerz bei der SG Barockstadt II vor einer hohen Auswärtshürde. „Wir haben dort tolle Siege gefeiert, aber auch hohe Schlappen kassiert“, erinnert sich FSV-Pressewart Andreas Weinreich an vergangene Spiele bei der ersten oder zweiten Mannschaft des TSV Lehnerz.