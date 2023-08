Dörnberg mit dem letzten Aufgebot

Dörnberg – Wahrlich nicht zu beneiden ist derzeit der FSV Dörnberg in der Fußball-Verbandsliga. Nach den ersten beiden verpatzten Spielen beim OSC Vellmar (1:6) und gegen den FSV Wolfhagen (1:4), steht am Samstag (15.30 Uhr) das nächste Spiel beim Lichtenauer FV an. Der LFV ist mit einem knappen 2:1 über Sand und einer 0:4-Niederlage in Sandershausen in die Saison gestartet.

In der Vorsaison konnte der FSV beide Spiele knapp mit 2:1 gewinnen, doch da stand FSV-Trainer Tobias Hake eine andere Mannschaft zur Verfügung: „Wir konnten uns bislang noch gar nicht einspielen und werden Samstag praktisch mit dem letzten Aufgebot auflaufen. Lichtenau ist aufgrund seiner hohen individuellen Klasse gefährlich.“

Hier eine Auflistung der derzeit fehlenden Spieler des FSV:

Fabrice Hansch

Der Kapitän zog sich im Kreispokalspiel in Espenau einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und fällt bis zur Winterpause aus. Er fehlt gerade als Führungsspieler und Zweikämpfer im defensiven Mittelfeld.

Pascal Kemper

Der erfahrene Angreifer und Torjäger ist zwar nicht verletzt, hat aber aus beruflichen Gründen eine Pause eingelegt, wird aber demnächst wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen und könnte dann wieder als Spieler zur Verfügung stehen.

Timo Dauber

Der Innenverteidiger sah im Derby gegen Wolfhagen in der 73. Minute Gelb-Rot und fehlt daher in Hessisch Lichtenau.

Mika Schneider

Der Neuzugang zog sich im Training einen Wadenbeinbruch zu und fällt wohl die gesamte Hinserie aus.

Sandro Bätzing

Er fehlt noch wegen einer Rotsperre aus der Vorbereitung.

Max Scheuermann

Der Verteidiger plagt sich weiterhin mit einer Schambeinentzündung aus der Vorsaison herum. Wann er zurückkehren wird, ist noch nicht absehbar.

Florian Bergmann

Den Außenverteidiger plagt ein Ganglion (Überbein) im Hüftbereich. Er wird Anfang September operiert und könnte im Herbst zurückkehren.

Jaro Pflüger

Der Neuzugang zog sich beim Spiel in der zweiten Mannschaft einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und wird noch einige Wochen ausfallen.

Adrian Rexhepi

Der Verteidiger hat ein Knochenmarksödem aus dem ersten Testspiel und wird wohl noch etwa drei Wochen fehlen.

Jannik Stockfisch

Ist wieder zum Studium in die USA zurückgekehrt.

Martin Stück und Justin Braul

Sie werden aus privaten Gründen beziehungsweise Urlaub fehlen.

Nico Bergner

Der Stammtorhüter der vergangenen Jahre ist kurzfristig zum KSV Hessen Kassel II gewechselt.

Aufgrund dieser langen Liste an Ausfällen sind gerade der neue Kapitän Christian Krug in der Innenverteidigung, Toni Dombai im zentralen Mittelfeld und Routinier Dennis Dauer auf der offensiven Außenbahn als Führungsspieler gefordert. (Michael Wepler)