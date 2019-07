Dörnberg scheitert im Kreispokal an Schauenburg

Florian Plettenberg und Max Scheuermann trafen für den Gast, während bei den Vereinigten Dennis Kellner, Leon Göbel, Mario Huch und Luca Riehl vom Punkt aus erfolgreich waren.

Pascal Kemper und Marcel Müller dürften ein wenig geknickt gewesen sein. Beide brachten das runde Leder nicht im Schauenburger Kasten unter.

Die favorisierten Gäste hatten während der 90 Minuten zwar leichte Feldvorteile und mehr Ballbesitz als der Kreisoberligist, doch gegen hochmotiviert verteidigende Gastgeber kam die Weise-Elf kaum zu nennenswerten Torchancen.

Die forsch aufspielenden Schauenburger belohnten sich in der 20. Minute mit der Führung. Marvin Kues sorgte für viel Jubel unter den rund 100 SG-Anhängern auf dem Sportplatz in Elmshagen. Der Ausgleich fiel kurz nach der Pause. Kemper war der Torschütze (49.). Die Gäste bissen sich in der Folge an der SG-Abwehr die Zähne aus, so dass es in die Verlängerung ging.

Kemper brachte den FSV mit 2:1 nach vorn, doch Luca Siciliano traf zum 2:2. Im Elfmeterschießen versagen dann zwei erfahrenen FSV-Spielern die Nerven. hjx