Dörnberg tankt Selbstvertrauen im Pokal

Von: Michael Wepler

Teilen

Vier Spieler, drei Torschützen: Sandro Bätzing, Pascal Kemper, Dennis Dauber und Toni Dombai (von links) freuen sie über das Weiterkommen im Kreispokal. © Joachim Hofmeister

Hohenkirchen – Nach drei Niederlagen in der Fußball-Verbandsliga hat sich der FSV Dörnberg vor seinem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) im Bergstadion gegen den Spitzenreiter SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II ein Erfolgserlebnis geholt. Im Bitburger Kreispokalspiel beim Gruppenligaaufsteiger SV Espenau sprang ein klarer 4:0 (1:0)-Sieg heraus.

Dieses ursprünglich bereits im Juli ausgetragene Spiel, das wegen der schweren Verletzung von Fabrice Hansch beim Stand von 2:1 für Dörnberg abgebrochen worden war, wurde vom Kreissportgericht schließlich verlegt.

In diesem Wiederholungsspiel erwischte der Verbandsligist vor der großen Kulisse von 250 Zuschauern den besseren Start. Dabei profitierte der FSV davon, dass SVE-Torhüter Johannes Engel einen Ball nicht festhalten konnte und Dennis Dauber den Abpraller zur frühen Führung nutzte (2.).

Christian Krug mit einem Kopfball und Toni Dombai hatten weitere Möglichkeiten, doch ansonsten tat sich der FSV schwer. Von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen und die Gastgeber kamen auch zu der einen oder anderen Halbchance. Eine zehnminütige Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen Dombai wegen Reklamierens konnten sie aber nicht nutzten.

Die beste Chance hatte Florian Windus in der 55. Minute, als der Ball zwar an Keeper Fröhlich vorbeitrudelte, aber noch von einem FSV-Verteidiger geklärt wurde. Auf der Gegenseite nahm nach einer Flanke von halblinks Pascal Kemper den Ball am langen Pfosten an und schoss zum 0:2 ein (61.).

Danach hatten die Gäste das Spiel im Griff. Nach einer weiteren Flanke von links köpfte Krug das 0:3 (72.). Für den 0:4-Endstand sorgte Dombai, der nach einer Ecke einschoss (76.).

Obwohl längst noch nicht alles rund lief und das Spiel beim Gruppenligaaufsteiger lange Zeit offen blieb, machte FSV-Trainer Tobias Hake einen leichten Aufwärtstrend bei seiner personell gebeutelten Elf aus: „Wir haben einen klaren Sieg bei einer Espenauer Mannschaft geholt, die einen guten Start in die Gruppenliga erwischt hat. Barockstadt wird sicherlich deutlich schwerer, aber wir wollen unsere ansteigende Form bestätigen.“ (Michael Wepler)