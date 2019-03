Dörnberg will aufblühen

Dörnberg – Gibt es für den FSV Dörnberg doch noch eine Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga? Mehr Aufschluss auf diese Frage dürfte das Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) im Bergstadion gegen den SV Eschwege geben. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie ist die Ausgangslage?

Nur noch Siege können dem Tabellenletzten FSV Dörnberg helfen, wenn noch der Klassenerhalt gelingen soll. Der 1:0-Sieg im letzten Spiel beim Neunten Johannesberg gibt neuen Mut, das Unmögliche noch möglich zu machen. Der möchte jetzt nachlegen und im Vergleich zur tristen Hinserie aufblühen.

Wird der FSV das Aufblühen sichtbar machen?

Ja. Er fand die HNA-Aktion „Die Region blüht“ toll, mit der wir an die Leser kostenlose Samen für eine Blumenwiese verteilen. Dörnberg schloss sich an, bat um Päckchen und will die HNA-Tüten an alle Besucher verteilen. Zudem hofft man in Dörnberg, dass auch das FSV-Spiel ein schöner Anblick für die Fans sein wird.

Wieviele Punkte braucht der FSV?

Am Sonntag auf jeden Fall drei. Sieben Punkte liegt er hinter den Plätzen 13 und 14 zurück. Diese Plätze könnten für den Klassenerhalt reichen, wenn keine oder nur eine Mannschaft aus der Hessenliga in die Nordgruppe absteigen sollten, wonach es momentan aber nicht aussieht. Eschwege verlor zwar in der Vorwoche mit 2:3 gegen Sand, spielt aber als Fünfter eine sehr gute Saison.

Wie beurteilt FSV-Pressewart Andreas Weinreich die Chancen seiner Elf?

„Der Sieg in Johannesberg war sehr wichtig für unser Selbstbewusstsein. Wir haben richtig mit Leidenschaft und endlich einmal zu Null gespielt. Mit dieser Leidenschaft wollen wir auch gegen Eschwege spielen und aus einer stabilen Abwehr heraus einzelne Nadelstiche setzen.“

Auf welche Spieler ist bei Eschwege besonders zu achten?

Im Mittelfeld zieht Jan Kaufmann die Fäden und ist mit neun Treffern zudem torgefährlich. Vorne ist Mathias Gonzalo Tadeis Gambetta mit bislang 15 Treffern immer für ein Tor gut.

Wie ist die Personallage beim FSV?

Pechvogel Alexander Kloppmann hat sich im ersten Spiel nach langer Verletzungspause wieder am Knie verletzt. Fraglich ist noch der Einsatz von Mittelfeldspieler Florian Müller. Dafür feierte Nachwuchsspieler Max Scheuermann in der Vorwoche sein Verbandsligadebüt. Ansonsten kann FSV-Trainer Ralf Wetzstein auf den Johannesberg-Kader zurückgreifen.

Wie verlief das Hinspiel?

Das Hinspiel könnte als Mutmacher dienen, denn da gelang ein etwas überraschender 2:2-Punktewinn.