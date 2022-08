Euphorie aus Derbysieg mitnehmen

Verbandsliga: FSV Dörnberg spielt am Sonntag gegen den SC Willingen

+ © Joachim Hofmeister Im Aufgebot des FSV Dörnberg: Dennis Dauber (rechts) steht seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den SC Willingen zur Verfügung. © Joachim Hofmeister

Dörnberg – Vier Tage nach dem 3:2-Derbysieg über den SSV Sand steht für den Fußball-Verbandsligisten FSV Dörnberg am Sonntag (15 Uhr) im Bergstadion das nächste Heimspiel gegen den SC Willingen an. „Wir wollen den Schwung aus dem Derbysieg gegen Sand mitnehmen“, möchte FSV-Trainer Tobias Hake das Selbstvertrauen aus dem guten Saisonstart seiner Mannschaft weiter fortsetzen.

Der Blick auf die Tabelle mit Platz drei löst im Lager des FSV sicherlich Freude aus. Allerdings ist der dritte Rang nach gerade einmal drei absolvierten Spielen nur eine schöne Momentaufnahme.

Für Hake und seinen Co-Trainer Robert Franke erleichtert der gute Start seiner neuen Mannschaft, die nahtlos an die gute letzte Saison unter dem alten Trainer Matthias Weise anknüpft, die Arbeit. Er warnt jedoch davor, sich auf dem bisher Erreichten auszuruhen: „Wir müssen in jedem Spiel unsere richtige Einstellung finden und alles aus uns herausholen, denn sonst können wir in dieser Klasse nicht erfolgreich sein.“

Gegner Willingen ist eine feste Institution in der Liga. Die Upländer haben bislang erst zwei Spiele absolviert und mit einem 4:2-Heimsieg über Johannesberg und einem 2:2-Unentschieden beim Neuling Bronnzell einen ebenfalls guten Start hingelegt. „Das ist eine eingespielte Mannschaft, gegen die wir eine gute Leistung abrufen messen“, erwartet Hake eine enge Partie.

In der Vorsaison glückte dem FSV im Bergstadion nach einem 0:2-Rückstand durch zwei späte Tore noch eine 2:2-Punkteteilung und auswärts ein 2:0-Erfolg. Mit dem zum Hessenligisten KSV Baunatal gewechselten Torhüter Yannick Wilke und Angreifer Yasin Dogan zum Ligakonkurrenten Sand verließen zwei Stammkräfte den SC, die intern ersetzt wurden. In guter Form zeigte sich Angreifer Florian Heine mit vier Treffern in den ersten beiden Spielen. Beim FSV werden weiterhin Max Scheuermann und Sandro Bätzing ausfallen. Dafür kehrt Offensivkraft Dennis Dauber in die Mannschaft zurück.

Bei Toni Dombai könnte es noch nicht für 90 Minuten reichen, doch dafür hat der 20-Jährige in einer offensiveren Position mit zwei Treffern an Torgefährlichkeit zugelegt. Das soll sich auch gegen die Willinger auszahlen. (Michael Wepler)