 Dörnberg will eine sorgenfreie Saison

Ziel des Fußball-Verbandsligisten ist erneut der Klassenerhalt

+ © Hofmeister, Joachim Drei von vier Dörnberger Neuzugängen: Co-Trainer Kai Schaub (links) und Trainer Dirk Lotzgeselle (rechts) mit Pascal Adler, Philipp Nißalla und Melih Bingül. © Hofmeister, Joachim

Der FSV Dörnberg sicherte sich in der vergangenen Saison erst am allerletzten Spieltag mit einem 2:2-Unentschieden beim RSV Petersberg den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Nord. Der direkte Wiederabstieg konnte damit abgewendet werden.In der am kommenden Wochenende beginnenden neuen Spielzeit möchten die Dörnberger nicht wieder zittern müssen.