Dörnberg will nachlegen

FSV gastiert in Weidenhausen und will den dritten Saisonsieg

+ Torschützen unter sich: Im Hinspiel trafen sowohl der Dörnberger Serhat Binguel (rechts) als auch der Weidenhäuser Sören Gonnermann. Die Begegnung endete 2:2. Jetzt braucht Dörnberg einen Sieg. Foto: Michl

Dörnberg. Um die Aufgabe in der Fußball-Verbandsliga ist der FSV Dörnberg am Samstag, 15.30 Uhr, nicht zu beneiden. Denn da müssen die Dörnberger am Hohen Meißner am gefürchteten Chattenloh beim SV Adler Weidenhausen Farbe bekennen.