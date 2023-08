Dörnberger Mentalitätsmonster

Von: Raphael Wieloch

Mit seinem Tor kam die Wende: Toni Dombai (rechts, hier gegen Barockstadts Keanu Banh) brachte den FSV Dörnberg kurz vor der Halbzeit mit seinem Anschlusstor zurück ins Spiel. © Raphael Wieloch

Dörnberg – Wahnsinn im Bergstadion: 44 Minuten lang steuerte der FSV Dörnberg geradewegs auf die vierte Niederlage im vierten Spiel zu. Dann kam Toni Dombai, dann Pascal Kemper – und mit ihnen die Wende. Der Fußball-Verbandsligist zwang in einem denkwürdigen Spiel die ambitionierte SG Barockstadt II mit 6:4 (1:2) in die Knie und feierte den ersten Saisonerfolg.

„Wir haben Mentalität gezeigt“, brachte Dörnbergs Trainer Tobias Hake ein Wörtchen ins Spiel, das am Ende eine tragende Rolle spielen sollte. Denn nach Toren von Louis Fuchs (14.) und Ronaldo Zenuni (21.), die beide naiv verteidigt worden waren, stand Dörnberg früh mit dem Rücken zur Wand. Ein Hoffnungsschimmer musste her – und der hieß Toni Dombai. Der 21-Jährige setzte zum Solo an und traf von der Strafraumgrenze flach ins linke untere Eck (45.).

Und was so ein Anschlusstor bewirken kann, zeigte sich nur 20 Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte. Tobias Gunkel flankte auf Pascal Kemper, der per Kopf und mit ein wenig Glück den Ausgleich erzielte (46.). Was nun folgte? Dörnberg im Rausch. Pardon. Vollrausch.

Die Regionalliga-Reserve der SG Barockstadt wirkte überrumpelt – und nach dem Führungstreffer vom umtriebigen Sandro Bätzing maximal geschockt (64.). Nur drei Minuten später bugsierte ein Barockstädter die Pille ins eigene Tor – 4:2. Und es wurde noch verrückter. Nach einem Foul an Bätzing verwandelte Rico Lotzgeselle, der unfassbar viel unterwegs war und ohne Ende Kilometer herunterspulte, den fälligen Strafstoß zum 5:2 (73.).

„Das Tor vor der Halbzeit hat uns Mut gegeben, das war ein Knackpunkt. Und danach lief es optimal für uns“, versuchte Hake die turbulenten Geschehnisse einzuordnen. Aber wie es sich für ein komplett verrücktes Spiel gehört, keimte aufseiten der Barockstadt II nochmal Hoffnung auf, als Zenuni zehn Minuten vor Schluss auf 3:5 verkürzte.

Die aufkommende Hoffnung machte dann allerdings Johannes Kreis zunichte. Der SG-Keeper vertändelte im Strafraum den Ball und Kemper erzielte das sechste Dörnberger Tor. Das 4:6 in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Louis Fuchs war nur noch ein kosmetischer Eingriff, der die ersten drei Dörnberger Punkte nicht mehr in Gefahr brachte.

„Heute sind viele Dinge bei uns ineinandergegriffen. Wir wussten schon vorher, dass wir uns nicht verstecken müssen. Und ich denke, man hat gerade in der zweiten Halbzeit keine Unterschiede zwischen beiden Mannschaften gesehen. Dörnberg ist wieder zurück“, so ein glücklicher Hake. (Raphael Wieloch)