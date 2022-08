Dombai rettet Dörnberg einen Punkt

FSV spielt in Kleinalmerode 2:2 - Ausgleich in der Nachspielzeit

+ © Joachim Hofmeister Torschütze zum 2:2: Toni Dombai. © Joachim Hofmeister

Kleinalmerode – Der FSV Dörnberg spielte bei der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach 2:2 (0:1). Der Gast erzielte in der 96. Minute den Ausgleich. Toni Dombai war der Torschütze.

In der ersten Halbzeit machten die Hausherren auf dem Platz in Kleinalmerode das Spiel. Nach einer halben Stunde war es dann so weit: der erste Verbandsliga-Treffer auf eigenem Platz. Rinor Murati war der Vollstrecker. Fünf Minuten später hatte Jonas Oppermann nach Pass von Baldauf die große Möglichkeit zum 2:0, doch der Rechtsaußen schoss aus fünf Metern über das Tor.

Nach einer Hereingabe und einer etwas unübersichtlichen Situation im Fünfmeterraum war Pascal Kemper nach der Pause zur Stelle und erzielte das 1:1 (68.). Das wollte KHD nicht so stehen lassen. Tim Demus köpfte das 2:1 (77.).

Nach der Führung versuchte KHD den richtigen Mittelweg zwischen Ergebnis halten und weiter nach vorne spielen zu finden. Das gelang in der Nachspielzeit nicht mehr.

Es waren bereits 96 Minuten gespielt, als die Gastgeber eine Ecke nicht kurz ausführten, um auf Zeit zu spielen, sondern in den Strafraum flankten.

Nach dem anschließenden Konter und einem Distanzschuss des eingewechselten Toni Dombai kam Dörnberg doch noch zum glücklichen Ausgleich. (red)

Tore: 1:0 Murati (31.), 1:1 Kemper (68.), 2:1 Demus (77.), 2:2 Dombai (90.+6).