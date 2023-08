Drei Frey-Tore beim ersten Saisonsieg

Von: Michael Wepler

Erzielte drei Tore: Manuel Frey. © Raphael Wieloch

Grebenstein – Es ist geschafft! Im dritten Saisonspiel gegen den Neuling VfL Wanfried gelang dem Fußball-Gruppenligisten Tuspo Grebenstein der erste Sieg im bereits dritten Spiel vor eigenem Publikum, der zugleich auch deutlich mit 5:1 (1:0) ausfiel.

Nach dem Spiel zeigte sich Tuspo-Trainer Maximilian Schäfer über den Sieg erleichtert, bemängelte aber auch die vielen ausgelassenen Torchancen: „Das war heute schon ganz in Ordnung. Wir haben es uns mit unserer Chancenverwertung aber auch unnötig schwer gemacht, so mussten wir noch lange um die drei Punkte bangen.“

Die Grebensteiner machten von Beginn an Druck, ließen aber Chancen durch Anthony Uzzolino, zweimal Manuel Frey und zweimal Leon Ungewickel aus, ehe Frey in der 22. Minute nach Vorarbeit von Ungewickel für Erleichterung sorgte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und gleich zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Frey weitere gute Möglichkeiten, bevor er mit einer Ecke den Kopfballtreffer von Marvin Schmidt zum 2:0 vorbereitete (63.).

Allerdings gelang Wanfried bereits im Gegenzug durch einen Weitschuss von Fynn-Luca Eilers der 2:1-Anschlusstreffer. So musste der Tuspo weiter um den Sieg bangen, bevor Frey nach Vorlage von Marvin Schmidt für das wichtige 3:1 sorgte (80.).

Nun wurde es für die Gastgeber leichter und nur drei Minuten später sorgte erneut Frey nach Vorlage von Thore Janssen für das 4:1. Das Tor zum 5:1-Endstand legte Frey Ungewickel auf (89.). (Michael Wepler)