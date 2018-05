Drei ganz wertvolle Punkte

Dörnberg. Der FSV Dörnberg hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga weiter gute Hoffnungen.

Er fuhr einen hart erkämpften 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Neuhof ein. Wir haben Fragen und Antworten zu diesem Spiel zusammengestellt.

?Wer erzielte den entscheidenden Treffer?

! Zitieren wir den bekannten Werbespruch einer Großmolkerei: Alles Müller, oder was? Sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit traf Florian Müller. Er ließ Gästetorwart Ahmed Hadzic nicht den Hauch einer Abwehrchance.

?Wer hatte vorher getroffen?

!Für die Dörnberger 1:0-Führung war ihr Topvollstrecker Pascal Kemper (16.) Garant, wobei er kurz vorher eigentlich schon nach feiner Vorarbeit von Andreas Schulze einen Treffer hätte machen müssen. Da stand er nämlich mutterseelenallein vor dem Neuhofer Kasten. Wie man in solch einer Situation ins Schwarze trifft, zeigte den Dörnbergern Gäste-Akteur Bartosz Stachelski (53.), der zum 1:1-Ausgleich traf.

?War der Dörnberger Sieg verdient?

!Bekanntlich zählt im Fußball das Endergebnis – und das spricht für die Dörnberger, wobei ihr Erfolg jedoch nicht unverdient war. Und sie hatten auch die notwendige Portion Glück.

?Hatten die Gäste zwingende Torchancen?

!Aber klar. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Zunächst einmal schwächten sie sich aber selbst. Nach einer Stunde gab es für Antonio Antoniev nach einem rüden Foul an Pascal Kemper Gelb-Rot. Dann stockte den FSV-Fans zwei Mal der Atem. Einmal, als Sergio Sosa Perez (71.) aus kurzer Distanz zum Schuss kam und Platzherrentorwart Marius Schaub den Ball mit einer Glanztat an die Metallstange bugsieren konnte. Zum anderen, als Marko Curic in der 90. Spielminute frei zum Kopfball kam, den Torwinkel jedoch knapp verfehlte. Vorher hätten die Dörnberger den Chancen nach aber schon den Sack zumachen können, was Keeper Ahmed Hadzic mehrfach vereitelte.

?Gab es Aufreger in dem Spiel?

!Abgesehen vom Platzverweis für den Neuhofer Antoniev jede Menge. Denn während des gesamten Geschehens schenkten sich beide Mannschaften nichts, produzierten dabei jede Menge kleine Nickeligkeiten. Schiedsrichter Carsten Dücker aus Burghaun blieb aber immer Herr der Lage.

?Wie stellt sich die Tabellensituation jetzt für Dörnbergdar?

!Der FSV blieb auf dem 13. Tabellenplatz. Damit wäre er bei vier Absteigern gerettet.

?Gab es neben dem Sieg noch einen erfreulichen Aspekt?

!In der Tat. Der Verein gab bekannt, dass Dirk Lotzgeselle auch nächste Saison auf dem Trainerstuhl sitzt.