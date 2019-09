Drei hart erkämpfte Heimsiege

Hofgeismar – Endlich. Die heimischen Handball-Fans kommen seit dem Wochenende wieder auf ihre Kosten. Während die Frauen am nächsten Wochenende in die Saison starten, ging´s für die Männer schon los. Und gleich am ersten Spieltag der Bezirksoberliga sahen sie spannende Spiele der vier heimischen Mannschaften.

Dabei setzten sich immer die Gastgeber durch. Aber knapp

Das Derby

Reinhardswald - Ahnatal/Calden 32:29 (13:15). Die HSG Reinhardswald hat das mit Spannung erwartete Duell gegen den Kreisrivalen HSG Ahnatal/Calden durch einen starken Endspurt mit 32:29 gewonnen. Nach einem ausgeglichenen Beginn erspielten sich die Gäste in der ersten Hälfte Vorteile. Zwischenzeitlich lagen sie mit 8:4 und 13:9 vorn, doch die Reinhardswälder kämpften sich wieder heran und lagen zur Pause nur mit zwei Toren zurück.

Bis zum 21:19 in der 40. Minute durch Daniel Pächer hielten die Gäste diesen Vorsprung, ehe die Gastgeber das Spiel mit vier Treffern in Folge in den nächsten fünf Minuten drehten. Zweimal Pächer und einmal Kevin Schuldes brachten die Gäste wieder in Führung, die noch einmal mit 27:26 vorne lagen. Danach drehten Henning Albrecht, Manuel Simon, Fabian Albrecht und Niklas Konze das Spiel zugunsten der Gastgeber. Zwei Minuten vor dem Ende war beim Stand von 30:27 die Vorentscheidung gefallen.

Reinhardswald: Kaufmann, Weifenbach - Nägeler (3), Dettmar (1), Schwenke (1), Niemeier (5), Maier, H. Albrecht (2), Marv. Simon (5), Man. Simon (6/5), F. Albrecht (2), Reuse, Konze (7), Heib.

Ahnatal/Calden: Ledderhose, Schmidt - Pächer (11/4), Endtricht (2), Most (6/4), Ködel, J. Sommerlade, Stelter, Schuldes (6), K. Sommerlade (2), Bier (2), Sostmann.

Spiel der Top-Teams

Wesertal - Korbach 25:22 (14:15).In einem spannenden Spiel konnte sich der Landesligaabsteiger HSG Wesertal gegen den Zweiten der Vorsaison, TSV 1850/09 Korbach mit 25:22 behaupten. Gerade in der ersten Halbzeit war es ein Spiel mit wechselnden Führungen, bei denen sich aber keine der beiden Mannschaften auf mehr als zwei Tore absetzen konnte. Korbach kam gerade über seinen Rückraum zu sehenswerten Treffern. Die Gastgeber mussten sich ihre Tore wesentlich mehr erarbeiten. Dazu führten leichte Ballverluste und Fehlwürfe zu einfachen Gegentreffern.

In der zweiten Halbzeit schwanden bei den Gästen gerade im Rückraum die Kräfte, was die HSG zunächst nicht nutzen konnte. Einige Paraden des gut aufgelegten Torhüters Tobias Wellhausen sowie die größere Kaderbreite gaben letztlich den Ausschlag zugunsten der Gastgeber. Zweimal Philipp Helling per Siebenmeter, Julian Brunst und Manuel Theiß warfen kurz vor Schluss die entscheidenden Tore.

Wesertal: T. Wellhausen, Gerland - M. Herbold (1), T. Herbold, Leinhart (1), Warnecke, Lobitz, Helling (5/3), Freybott (6), Ju. Brunst (4), Theiß (2), Wunder (1), P. Simon (2), Dworog (3).

Beste Torschützen Korbach: Riedesel (8), Wrzosek (6), Alscher (4).

Sieg im Endspurt

Hofgeismar/Grebenstein - Eintracht Baunatal II 24:20 (12:11).Die SHG Hofgeismar/Grebenstein ist unter ihrem neuen Trainer Hazim Prezic mit einem 24:20-Sieg über den GSV Eintracht Baunatal II in die Saison gestartet. Wie wichtig dieser Sieg für die Gastgeber war, zeigte sich am Jubel nach dem Spiel. „Für den Anfang war das schon ganz gut. Hinten müssen wir uns noch besser absprechen und vorne waren wir teilweise undiszipliniert“, zeigte sich Prezic durchaus zufrieden, sah aber noch Luft nach oben.

Allerdings verlief der Start mehr als holprig. So fiel das erste Tor durch Hendrik Schröder erst nach 11:58 Minuten. Immerhin funktionierte die Defensivarbeit mit nur drei Gegentoren. Mit dem ersten Treffer lief es auch nach vorne besser und nur knapp fünf Minuten später gelang Julian Schwarz die erste Führung zum 5:4. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte pendelte die Führung zwischen einem und zwei Toren.

Deutlich besser startete die SHG in die zweite Halbzeit und baute ihre Führung auf 15:12 aus. Danach verloren die Gastgeber aber wieder den Faden. Die hoch motivierten Gäste kamen wieder heran und gingen mit 18:17 in Führung. In dieser kritischen Phase behielt Routinier Maik Erger, ehemals Fehling kühlen Kopf und trug mit seinen Toren maßgeblich dazu bei, dass sich das Blatt am Ende knapp zugunsten der Gastgeber wendete. Dazu konnte Torhüter Till Erdmann den einen oder anderen wichtigen Ball parieren.

SHG:Erdmann, S. Schröer (1 7M) - P. Schröer, Schröder (3), Erger (8/3), Köster (1), Schwarz (3), Kurban (1), Lüdicke (3), Georges (3), Svank (1), Kurth, Kramski (1), Schildknecht.

Beste Torschützen Baunatal:Glindemann (5/3), Schäfer (4).