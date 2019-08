Drei Tore, aber keine Punkte für Calden/Meimbressen

Kaufungen - Im zweiten Saisonspiel der Fußball-Gruppenliga musste sich die SG Calden/Meimbressen beim Absteiger SV Kaufungen 07 mit 3:4 (1:2) geschlagen geben.

„Mit drei Toren musst du zumindest ein Unentschieden holen“, resümierte Caldens Spielausschussmitglied Heinrich Peters. Positiv waren die drei Treffer, nachdem es am ersten Spieltag noch gar nicht geklappt hatte, aber vier Gegentore sind wieder zuviel.

Die erste Torchance hatten die Vereinigten, nach sechs Minuten. Aber Dennis Dittmer scheiterte am Kaufunger Keeper Marco Schneider. Dann mussten die Dopatka-Schützlinge wieder einen Rückstand hinnehmen, Nick Krug traf nach 17 Minuten zum 1:0. Der neu in die Startelf aufgerückte Yannik Finis zielte nach einer halben Stunde knapp am SV-Gehäuse vorbei. Fünf Minuten später aber das erste Saisontor der SG. Nach Flanke von Nils Mackewitz, der diesmal auch von Beginn an dabei war, traf Dennis Faust per Kopfball. Das konnten die Gäste aber nicht bis zur Pause verteidigen. Die Kaufunger führten einen Freistoß schnell aus, die SG-Abwehr reagierte zu spät, sodass Dominic Rehbein in Position kam und das 2:1 erzielen konnte. Es gab aber noch eine Möglichkeit für Calden/Meimbressen, die Marko Utsch vergab.

In der zweiten Halbzeit zunächst Vorteile für die Heimelf und das 3:1 von Rehbein in der 69. Minute.

Positiv war die Reaktion der Dopatka-Schützlinge, die noch mal richtig nachsetzten und dicke Chancen liegen ließen. Dittmer stürmte alleine auf das Tor der Gastgeber zu und konnte Marco Schneider nicht überwinden, der parierte nach vorne und den Ball bekam Marcel Schindler, aber der machte auch nichts daraus. So war das nächste Tor nur der Anschlusstreffer zum 2:3 (74.) von Marko Utsch. Es war aber wieder für Spannung gesorgt und die hielt bis in die Schlussminute. Da aber erwies sich der Ex-Verbandsligist, wie im gesamten Spiel, wieder als effizienter. Krug erzielte mit seinem zweiten Treffer das 4:2 (90.). Es folgte noch das zweite Tagestor von Marko Utsch in der Nachspielzeit. Danach kam aber nichts Zwingendes mehr von den Gästen. Fazit von Heinrich Peters: „So gefestigt wirkte die neuformierte Mannschaft aus Kaufungen nicht, da war mehr für uns drin.“

Am Mittwoch geht es für Calden/Meimbressen nun gegen Ex-Trainer Jens Alter. Vollmarshausen kommt auf den Kaiserplatz. Anstoß in Calden wird um 19 Uhr sein.