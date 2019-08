Drei Tore binnen fünf Minuten

Torschütze zum 3:0: Sands Cino Schwab kommt vor Barockstadts Christoph Sternstein an den Ball.

Fußball-Verbandsligist SSV Sand hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Die Partie gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II war binnen fünf Minuten entschieden und endete 3:1 (0:0). Dabei profitierten die Gastgeber von individuellen Fehlern der gegnerischen Defensive.

Beim 1:0 versprang Torwart Hanns-Peter Schwarz der Ball nach einem Rückpass. Jan Philip Schmidt schaltete am schnellsten und brachte seine Elf in Führung (49.).

Beim zweiten Treffer, einem satten Schuss von Steffen Bernhardt auf Zuspiel von Antonio Bravo Sanchez, stimmte die Zuordnung in der SG-Abwehr nicht (50.).

Auch am dritten Tor war Bravo Sanchez beteiligt. Seine Flanke von der linken Seite verwandelte Cino Schwab per Kopf. Bei dieser Aktion wendete sich Schwabs Gegenspieler Natneal Weldetnsae eher ab, als einzugreifen (53.).

„Ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen. Die Erfahrung der Sander hat heute den Unterschied ausgemacht“, sagte Marco Lohsse, dessen Team in der 68. Minute durch Lukas Hildenrand zum Anschlusstreffer (Kopfball nach Freistoß) kam. Der Gästetrainer hob besonders die Leistung von Bravo Sanchez hervor. „Toni war der Dreh- und Angelpunkt.“ Der Mittelfeldakteur habe das Spiel förmlich an sich gerissen.

„Wir haben in der ersten Halbzeit überragend gespielt,“ freute sich der Sander über die Punkte vier, fünf und sechs. „Wir waren mit sehr viel Tempo unterwegs, haben allerdings aus unseren Möglichkeiten nichts gemacht.“ Nach der Pause sei seine Mannschaft nicht mehr so druckvoll zu Werke gegangen. „Wenn es uns gelingt, 90 Minuten lang guten Fußball zu spielen, können wir jeden Gegner schlagen“, ist sich der 29-Jährige sicher.

Ähnlich analysierte Mario Deppe die Partie: „Den Grundstein zum Erfolg haben wir in der ersten Spielhälfte gelegt. Meine Mannschaft hat richtig Gas gegeben, Ball und Gegner laufen gelassen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir auch in den zweiten 45 Minuten konsequent agieren“, will der SSV-Coach künftig nach der Pause schnellen, zielstrebigen und druckvollen Fußball sehen.

Vielleicht schon am Mittwoch. Dann ist Deppe mit Sand bei seinem Ex-Verein OSC Vellmar im Einsatz.