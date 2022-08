Eigentor bringt Deisel auf Kurs

Kreisoberliga: TSV bezwingt Immenhausen mit 2:0

Die beiden Torschützen unter sich: Marco Stübener (rechts) vom TSV Deisel fährt gegen Immenhausens Dennis Kastrop das lange Bein aus.

Immenhausen – Endlich ging die Saison in der Fußball-Kreisoberliga auch für die TSV Immenhausen und den TSV Deisel los. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, an deren Ende ein nicht unbedingt zu erwartender 2:0 (0:0)-Sieg der Gäste von der Diemel stand.

Die Spätstarter

Seit zwei Wochen rollt der Ball wieder in der Fußball-Kreisoberliga und nun griffen auch diese beiden Teams, die in der letzten Saison gesicherte Mittelfeldplätze belegten, ins Geschehen ein und die hatten Lust auf Fußball. Es entwickelte sich eine flotte Partie, in der aber beide Teams vor dem Tor lange Zeit nicht zwingend waren.

Die erste Halbzeit

Nach einer halben Stunde reagierte Deisels Keeper Yannik Maihack glänzend bei einem Schuss von Gian-Luca Caracciolo und ein Flankenschlag von Nico Siebert-Grüneberg wäre nach 40 Minuten auch beinahe ins Tor gegangen. Deisel hatte ab der 35. Minute seine beste Phase mit einem scharf geschossenen Freistoß von Marco Stübener, einem Kopfball von Dominik Geschonke und einer Chance für Wai Loom Lo.

Der Joker

Wegen Trainingsrückstands stand Immenhausens Torjäger Stefan Bachmann nicht in der Startelf. Er kam zu Beginn der zweiten Halbzeit in die Partie und sorgte gleich für mehr Betrieb in der gegnerischen Hälfte. Bachmann hatte kurz nach dem 0:1 die Chance zum Ausgleich, scheiterte jedoch an Deisels Keeper Till Meimbresse, der nach einer Stunde für den verletzten Maihack zwischen die Pfosten ging. 120 Sekunden vor dem Ende war Bachmanns Einsatz wieder beendet, er bekam eine Zeitstrafe.

Das Eigentor

War möglicherweise spielentscheidend und unglücklich für die Gastgeber. Dennis Kastrop wollte zu seinem Schlussmann Niklas Grujo zurückköpfen, doch dieser eilte ihm entgegen und so köpfte Kastrop über Grujo hinweg ins eigene Tor nach 75 Minuten.

Meinungen zum Spiel

Immenhausens Betreuer Pascal Göhl sprach von einer unverdienten Niederlage: „Ein typisches 0:0, der Deiseler Sieg wurde begünstigt durch den Abstimmungsfehler beim Eigentor und dass der Schiedsrichter vor dem 0:2 das Foul von Stübener nicht geahndet hat.“ Sehr zufrieden war Deisels neuer Trainer Sven Dopatka, taktisch hätten sich seine Spieler hervorragend an die Vorgaben gehalten, die Mannschaft hätte viel gerackert und somit sich die drei Punkte erarbeitet. (Ralf Heere)

Immenhausen: Grujo - A. Schröder, Busch, Leinweber (Grau, Bülte), Kastrop, Terno, Handel (Bachmann), T. Schröder, Siebert-Grünberg, Caracciolo, Hellwig.

Deisel: Maihack (T. Meimbresse) - J. Meimbresse, Geschonke, Krull, Tannhäuser, Hillebrand, Mi. Stübener (Alberding), Lo, Ma. Stübener, Eull.