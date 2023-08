„Blöde Tore“ leiten Pleite ein

Von: Michael Wepler

Vorbei: Robin Schmacke (rechts) vom KSV Hessen Kassel II setzt sich in dieser Szene gegen Grebensteins Robin Möller durch. © Joachim Hofmeister

Grebenstein – Die Chance auf einen Punktgewinn für den Tuspo Grebenstein im Auftaktspiel der Fußball-Gruppenliga gegen den Aufstiegsmitfavoriten KSV Hessen Kassel II war möglich, doch am Ende stand eine 1:3 (0:2)-Niederlage.

Für Tuspo-Trainer Maximilian Schäfer waren gerade die ersten beiden Gegentreffer vor der Pause ärgerlich: „Wir kriegen da so zwei blöde Tore, obwohl der KSV in der ersten Halbzeit kein Mal auf Tor geschossen hat. In der Schlussphase hatten wir nicht mehr viel zuzulegen.“ Sein Kollege, KSV-Trainer Christian Andrecht, sprach von einem verdienten Sieg seiner Elf, weil sie die Fehler der Grebensteiner besser nutzte: „Wir haben aus einer defensiveren Grundordnung gespielt und da haben uns die Tore in die Karten gespielt.“

Ein besonderes Spiel war die Partie für Tuspo-Torhüter Lucas Gimmler. Da Stammtorhüter Gerd Geschwind zum zweiten Mal Vater geworden war, stand er zwischen den Pfosten. „Ich bin Mittwoch schon vorgewarnt worden und bin gerade aus dem Urlaub gekommen.“ In der 14. Minute wurde es für ihn auch schon ernst, als Henry Eckhardt frei auf das Tor zulief. Gimmler lief aus seinem Tor heraus, kam aber nicht mehr an den Ball heran und Julius Schmidts Rettungsversuch brachte auch nichts mehr ein, sodass der Ball zum 0:1 ins Tor trudelte (14.). Die erste Halbchance für den Tuspo hatte Anthony Uzzolino, als er einen Diagonalball von Thore Janssen im Strafraum knapp verpasste.

Vor der Pause gab es die nächste Situation, in der Gimmler aus seinem Tor musste, doch Sebastian Schmeer war etwas schneller am Ball und traf zum 0:2 ins leere Tor (39.). „Ich musste zweimal raus, aber beim ersten Tor komme ich nicht an den Ball und beim zweiten Tor war Schmeer etwas schneller“, kommentierte Gimmler die ersten beiden Gegentore in seinem dritten Spiel in der Gruppenliga.

Deutlich besser fanden die Grebensteiner in die zweite Halbzeit. Auf der rechten Seite setzte sich Uzzolino stark gegen seinen Gegenspieler durch und flankte an den langen Pfosten, wo Manuel Frey zum 1:2 traf (49.). Das Spiel war nun wieder offen. Marcel Szecsenyi überraschte Torhüter Jonas Labonte mit einem Schuss aus etwa 35 Metern, den dieser geradeso noch zur Ecke abwehren konnte (57.).

Danach ergaben sich aber keine klaren Chancen mehr für die Gastgeber. Für die Junglöwen köpfte Maximilian Sobocinski den Ball zwar ins Tor, doch die Fahne war wegen einer Abseitsstellung schon oben (85.). Als die Gastgeber in der Nachspielzeit den Ball auf der rechten Abwehrseite verloren, kam das Leder zu Minjae Kim, der aus 14 Metern zum 1:3-Endstand traf und den Schlusspunkt setzte (90.+4.). (Michael Wepler)