Ein Duell der Gegensätze

Von: Ralf Heere

Es läuft nicht rund: Hendrik Fenner und der FC Oberelsungen warten auf den ersten Sieg. © Raphael Wieloch

Oberelsungen – Es ist ein Spiel der Gegensätze, wenn am Sonntag (15 Uhr) der FC Oberelsungen den Nachbarn FSV Wolfhagen II in der Fußball-Kreisoberliga empfängt.

Sieglos gegen unbesiegt. Zwar spielte der FCO eine gute Rückrunde in der vergangenen Saison, aber in dieser Spielzeit ist bei den Schützlingen von Trainer Cihan Timocin davon nicht mehr viel zu sehen. Es erweckt fast den Eindruck, dass die 1:6-Niederlage im letzten Saisonspiel gegen Weidelsburg noch nicht aus den Köpfen ist. Denn der Start in diese Serie ging mit dem 0:5 gegen Immenhausen gleich wieder in die Hose.

Der FSV Wolfhagen II hingegen war gleich wieder voll da, startete mit zwei Siegen und zwei Unentschieden, am letzten Sonntag wurde Deisel mit 3:1 in die Schranken gewiesen. Zwar waren da noch nicht die Top-Teams unter den Gegnern, aber mit der Verbandsligareserve ist zu rechnen.

Gründe für die Probleme beim FCO. Da gibt es einige. So musste Trainer Cihan Timocin konstatieren, dass die Saisonvorbereitung nicht gut war, immer wieder fehlten Akteure. Zudem sind Steffen Mey (verletzt) und Jonathan Wehner (pausiert) ausgefallen. Somit ist der Kader recht überschaubar. „Wenn ich ehrlich bin, habe ich derzeit nur 16 Spieler für den Kader der ersten Mannschaft“, sagt Timocin. Trotzdem habe er nicht damit gerechnet, dass sein Team so weit unten steht. Dennoch gibt es genug Potenzial, um mit jedem Gegner mitzuhalten, so Timocin, der im vierten Jahr beim FCO als Trainer tätig ist. Am Sonntag wird er von Co-Trainer Sebastian Kepper vertreten.

Es läuft rund: Philipp Kaiser und der FSV Wolfhagen II stehen auf dem dritten Platz. © Artur Schöneburg

Gründe für die Stärke von Wolfhagen II. Allein der Aufschwung der ersten Mannschaft und die damit verbundenen Neuzugänge strahlen natürlich auch auf das Reserveteam aus. Wobei das Konzept der FSV-Verantwortlichen bleibt, auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen, die den Sprung in den Verbandsligakader (noch) nicht schaffen. Mit erfahrenen Spielern wie Philipp Kaiser, Ibrahim Chahrour, Mario Plutz oder Daniele Vatrini ist das eine Mannschaft, der zugetraut werden kann, um den Aufstieg mitzuspielen.

Gegen Oberelsungen spricht die Bilanz eindeutig für die FSV-Reserve. „Unter meiner Regie ist uns noch kein Sieg gegen die „Jungwölfe“ gelungen, die liegen uns einfach nicht“, so Timocin. (Ralf Heere)