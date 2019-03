Ein mulmiges Gefühl ist dabei

Tobias Oliev, Kapitän des SSV Sand, redet vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Verbandsliga am Sonntag, 15.30 Uhr, beim SV 07 Eschwege nicht lange um den heißen Brei herum: „Wir müssen uns auf einen heißen Tanz einstellen. Die Hausherren wollen eine offene Rechnung begleichen.“

Im Hinspiel erlebte Eschwege ein Debakel, es hagelte ein 1:7. „Der SV wird sich mächtig ins Zeug legen“, glaubt der Sander Spielführer, schließlich wolle der Gastgeber seine Ambitionen im Aufstiegsrennen nahtlos fortschreiben. Eschwege hat nach der Winterpause einen tollen Lauf hingelegt. „Während wir beim 4:0-Heimsieg gegen Vellmar nur einmal gefordert waren, sind die Eschweger mit schon drei ausgetragenen Begegnungen voll und erfolgreich im Spielfluss.“ Mit einem 5:0-Erfolg gegen Sandershausen, 3:0-Sieg bei Eintracht Baunatal und einem 1:1 bei Barockstadt Fulda II konnten sie richtige Duftmarken setzen. Zur Spitze bei einer Partie weniger haben sie nur noch einen Sieben-Punkte-Rückstand, auf den Hessenliga-Relegationsplatz mit zwei Spielen im Minus ist es einen Zähler weniger.

Aber auch Sand könnte mit einem Sieg wieder den Anschluss nach ganz oben verwirklichen und bis auf drei Punkte zu Eschwege aufschließen.

Ein besonderes Augenmerk müssen die Sander auf die 07-Topvollstrecker Mathias Gonzalo Tadeis Gambetta (15) und Jan Kaufmann (7) werfen, die in der laufenden Runde allein über die Hälfte der Eschweger Tore (44) erzielten. Oliev geht mit einem mulmigen Gefühl in die Aufgabe. „In Eschwege haben wir in der Vergangenheit schon oft Probleme gehabt. Wir stehen vor einer hammerharten Aufgabe.“ Fraglich sind die Einsätze von Robert Garwardt und Daniel Wagner (beide verletzt). zih