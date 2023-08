Ein Neuer sichert Punktgewinn

Verbandsliga: FSV Wolfhagen trennt sich 1:1 von der TSG Sandershausen

+ © Raphael Wieloch Sorgte für den Punkt zum Auftakt: Wolfhagens Rolf Sattorov (links, hier gegen Sandershausens Lukas Illian) erzielte den 1:1-Ausgleich. © Raphael Wieloch

Wolfhagen – Erst wenige Wochen da und schon verewigt: Ausgerechnet Rolf Sattorov, der in der Sommerpause von Eintracht Stadtallendorf kam, schoss das erste Tor des FSV Wolfhagen in der Fußball-Verbandsliga und sorgte so für einen Punktgewinn. Beim 1:1 (0:1) gegen die TSG Sandershausen war am Ende sogar ein Sieg drin, trotzdem gab es nach dem Schlusspfiff nicht viel zu meckern.

„Ich bin zufrieden. Die Mannschaft hat nach dem Rückstand einen tollen Charakter gezeigt“, so Wolfhagens Trainer Valentin Plavcic, dessen Mannschaft nach über einem Jahr ohne Pflichtspielniederlage entsprechend selbstbewusst in die Partie startete. Und es dauerte keine zehn Minuten, da hatte ein Großteil der 250 Zuschauer im Liemeckestadion den Torschrei bereits auf den Lippen. Zunächst scheiterte Tjarde Bandowski mit einem Distanzschuss an Sandershausens Torwart Loic John, der den Ball zur Seite abwehrte. Den anschließenden Nachschuss von Sattorov klärte dann ein Abwehrbein in höchster Not (9.).

Die Wolfhager, die gerade in der Anfangsphase früh attackierten und so Fehler provozierten, kamen zu weiteren Chancen. Eine Flanke von Oliver Schweiter wurde versehentlich zum Torschuss und so musste sich John gewaltig strecken (19.). Wenig später lag der Ball im Netz, allerdings stand Christian Brinkmann, als er den Ball nach einem Abpraller einschob, im Abseits (21.).

Die Offensivbemühungen der Gastgeber wurden immer konkreter. Und genau in dieser Phase fiel die etwas überraschende Führung für Sandershausen. Nach einem Ballverlust der Wölfe ging es über Außen schnell nach vorn. Am Ende ließ sich Nahom Ghebrekidus als Torschütze feiern, dessen Schuss noch von einem Wolfhager Abwehrbein unhaltbar ins eigene Netz abgefälscht worden war (30.).

Der Rückstand, er zeigte Wirkung. Wolfhagen brauchte eine Weile, bis das Bällchen wieder lief. Und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit tat sich der Liganeuling zunächst schwer, Chancen zu kreieren. Allerdings machte Sandershausen nun die Räume dicht, was das Finden von entscheidenden Lücken nicht unbedingt leichter machte.

Trotzdem tat sich eine auf. Und die nutzten die Wolfhager. Dauerläufer Levin Salzmann, der seine Gegenspieler auf dem Flügel permanent auf Trapp hielt, tankte sich energisch durch und bediente mit einer halbhohen Flanke den mitgelaufenen Sattorov im Strafraum. Und der musste sein ganzes artistisches Können abrufen, um den Ball per Volleyabnahme im Netz unter zu bringen (71.). Anschließend vergab Tjarde Bandowski die Riesenmöglichkeit zum Führungstreffer, als er Loic John aus nächster Nähe regelrecht abschoss (75). Den kann man schon mal machen – beim nächsten Mal. (Raphael Wieloch)