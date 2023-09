Organisationstalent mit Durchsetzungsvermögen

Von: Raphael Wieloch

Seit elf Jahren Kreisjugendwart: Der 59-jährige Thomas Holpert aus Wolfhagen. © Ralf Heere

Hofgeismar/Wolfhagen – Nicht überall, aber vereinzelt startet an diesem Wochenende der Jugendfußball in die neue Saison. In diesem Zusammenhang haben wir mit Thomas Holpert gesprochen. Der 59-Jährige ist Kreisjugendwart im Kreis Hofgeismar-Wolfhagen und damit der richtige Ansprechpartner für unser Interview der Woche.

Wie lange sind Sie bereits Kreisjugendwart und wie kam es dazu?

Ich bin seit 2012 Kreisjugendwart. Zuvor war ich bei den Sportfreunden Altenhasungen als Jugendleiter tätig und so kam auch der Kontakt zum früheren Kreisjugendwart Harald Lange zustande. Auf dieser Basis bin ich da reingerutscht.

Am Wochenende startet in Teilen der Jugendfußball in die neue Saison. Was bedeutet das für Sie? Wie sieht konkret der Aufgabenbereich eines Kreisjugendwarts aus?

Ganz allgemein bin ich für die Organisation, Planung, Durchführung und Überwachung des Jugendspielbetriebs im Kreis Hofgeismar/Wolfhagen zuständig. In dem Zusammenhang werde ich von den einzelnen Klassenleitern Marc Ellenberg, Willi Lewandowski, Ralf Hüther, André Maler und seiner Frau Stephanie Dräger-Maler unterstützt.

Was motiviert Sie, diese Aufgaben zu übernehmen?

Es ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch die Arbeit im Team. Ich habe Spaß daran, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.

Gibt es besonders stressige Phasen, durch die man als Kreisjugendwart muss?

Ja, die gibt es – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Da gibt es zum Beispiel das Warten auf die Mannschaftsmeldungen, die häufig am letzten Tag der Frist eingereicht werden. Erst dann beginnt nämlich die eigentliche Planung, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Hier stricke ich dann die Spielpläne zusammen und muss Wünsche wie Anstoßzeiten berücksichtigen.

Welche Veränderungen haben Sie im Verlauf ihrer Zeit als Kreisjugendwart wahrgenommen?

Es werden immer weniger Jugendmannschaften – vor allem in den höheren Jugenden. In der B-Jugend zum Beispiel. Da spielen wir zum dritten Mal mit dem Kreis Waldeck zusammen, da sowohl der Kreis Waldeck als auch unser Kreis eigenständig keinen Spielbetrieb durchführen könnte.

Worin könnte dieser Rückgang begründet sein?

In einem bestimmten Alter verändern sich die Interessen. Da kommt die erste Freundin und so weiter, aber das war früher schon so. Ich bin da ganz ehrlich: Ich denke, wir verlieren die Jugend mehr und mehr an die elektronischen Medien.

Wie bewerten Sie den Umstand, dass sich immer mehr Vereine zusammentun müssen, um überhaupt Jugendfußball anbieten zu können?

Das hat es früher tatsächlich nur vereinzelt gegeben. Ich denke, das hängt auch mit dem strukturellen und demografischen Wandel zusammen. Gerade auf den Dörfern gibt es immer weniger Kinder und Jugendliche. Da bleibt vielen Vereinen nichts anderes übrig. Die JSG Warmetal ist ein gutes Beispiel, da spielen Kinder und Jugendliche aus sieben Ortsteilen zusammen.

Wie viele Jugendmannschaften gehen in dieser Saison aus Hofgeismar und Wolfhagen an den Start?

Von der A- bis zur G-Jugend sind es in dieser Saison 119 Mannschaften.

Was muss ein Kreisjugendwart aus Ihrer Sicht an Eigenschaften mitbringen?

Ein Kreisjugendwart sollte kommunikativ und teamfähig sein. Außerdem ist Durchsetzungsvermögen nicht schlecht. Und natürlich sollte man sich mit Satzungen und Ordnungen auskennen.

Was wünschen Sie sich für die neue Saison?

Ich denke, unser Kreisfußballwart Stefan Schindler hat es letztens auf den Punkt gebracht: Man muss dem Schiedsrichter wieder mehr Respekt entgegenbringen, ohne den läuft nämlich nichts. Ein Wunsch von mir ist, dass die Mannschaften fair miteinander umgehen und dass gerade bei den jüngeren nicht der Leistungsgedanke, sondern der Spaß im Vordergrund steht. (Raphael Wieloch)