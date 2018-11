Ein schmeichelhafter Sieg

Turm in der Schlacht: Daniel Pätzold, Torwart von Obermeiser/Westuffeln II, stand beim 1:0-Erolg in Hümme mehrfach im Blickpunkt.

Hofgeismar/Wolfhagen. Die Gunst der Stunde nutzte in der Fußball-Kreisliga B die TSG Hofgeismar. Da der bisherige Spitzenreiter Altenhasungen/Oelshausen/Istha spielfrei war, verdrängten die Hofgeismarer mit einem 2:1-Erfolg bei Ersen II die punktgleichen Erpetalvereinigten von der Spitze. Neuer Verfolger des Führungsduos ist der TSV Zierenberg II, der im heimischen Warmetal der SG Reinhardshagen II mit 4:0 das Nachsehen gab. Das Duell der Kellerkinder sah keinen Sieger. Schlusslicht TSV Holzhausen II und die davor postierte SG Elbetal II trennten sich mit einem 2:2. Hümme musste sich zu Hause Obermeiser/Westuffeln II mit 0:1 geschlagen geben, die SG Ostheim/Zwergen/Liebenau ließ den FSV Dörnberg III mit 2:0 abblitzen.

Zierenberg II - Reinhardshagen II 4:0 (0:0). Bis zum Pausenpfiff konnte sich keine Mannschaft nennenswerte Vorteile erarbeiten, wobei den Zuschauer bis dahin doch Magerkost geboten wurde. Hochkarätige Straf- oder Torraumszenen blieben absolute Mangelware. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Zierenberger dann aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, machten innerhalb von elf Minuten durch die Treffer von Maximilian Noll (47.), Niklas Büchling (49., HE) und Lennart Fingerling (56., 58.) klar Schiff.

Ersen II - TSG Hofgeismar II 1:2 (0:0).Mit dem Gefühl, dem Aufstiegsanwärter aus Hofgeismar alles abverlangt zu haben, durften die Spieler der Kreisoberligareserve den Platz erhobenen Hauptes verlassen. Aber auch etwas verärgert, denn wenn die TSV-Reserve ihre Chancen in der torlosen ersten Halbzeit genutzt hätte, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Vier Minuten nach Wiederanpfiff ging die TSG durch einen neuen Spieler, Lema Teginage, mit 1:0 in Führung. David Milanovic glich zum 1:1 (55.) aus. Teginage wurde zum Matchwinner, er erzielte mit einem Kopfball in der 79. Minute auch den zweiten Hofgeismarer Treffer zum schmeichelhaften 2:1-Sieg.

Hümme - Obermeiser/Westuffeln II 0:1 (0:0). Wie in Ersen wurde auch in Hümme ein sehr schmeichelhafter Gästesieg notiert.

Eine echte Torchance, die von Daniel Rüddenklau nach 55 Minuten verwertet wurde, das reichte für die Kreisoberligareserve. Für Hümmes Pressewart Benjamin Heinzer ein irreguläres Tor, weil es in klarer Abseitsposition erzielt wurde.

Der TSV hatte sich aber die Pleite selbst zuzuschreiben. Prexl, Hilgenberg und Humburg vergaben gute Torchancen, Niklas Prexl traf zudem einmal die Metallstange.

Ostheim/Zwergen/Liebenau - Dörnberg III 2:0 (2:0).Die Vereinigten haben sich mit diesem verdienten Sieg erst einmal ganz weit vom unteren Tabellendrittel abgesetzt und neun Punkte Vorsprung auf den FSV III, der direkt hinter der SG platziert ist. Rafael Cebulla (24. und 30.) machte per Doppelpack schon in der ersten Halbzeit alles klar.

Holzhausen II - Elbetal II 2:2 (1:1). Das Kellerduell hatte es in sich. Im ersten Durchgang jubelten die Holzhäuser bereits zweimal, doch die Treffer wurden vom Schiedsrichter aberkannt. So kam nur das 1:0 (6.) von Mike Gäbelein heraus. Das glichen die Gäste per Foulelfmeter aus durch Jonas Lang (36.). Nach dem 2:1 (63.) von Jan Eichhorn aus spitzem Winkel und einer roten Karte für Gästeakteur Nico Schraudt (80.) schien die Negativserie des Aufsteigers beendet. Doch mit einem Freistoß zum 2:2 in der Nachspielzeit schockte Jonas Lang (90. + 1) noch den Tabellenvorletzten. (zih/zyh)