Eine völlig unnötige Niederlage

+ © Michl Kein Durchkommen: Der Dörnberger Florian Müller (rechts) wird vom Neuhofer Gyorgi Zarevski gestoppt. © Michl

Die Überraschung in der Fußball-Verbandsliga war möglich, blieb aber für den FSV Dörnberg ein Wunschtraum. Denn die am Tabellenende postierte und bereits als Absteiger feststehende Elf von Trainer Ralf Wetzstein musste sich am heimischen Berg dem SV Neuhof mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.