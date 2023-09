Einer muss den Hut aufhaben

Von: Martina Sommerlade

Damit nicht alles aus dem Ruder läuft: Philipp Knatz ist Jugendkoordinator bei der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Warmetal. Repro: M. Sommerlade © Martina Sommerlade

Warmetal – Dem Fußballnachwuchs soll mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Das ist die Überzeugung der Verantwortlichen der JSG Warmetal, die aus diesem Anlass erstmalig einen Jugendkoordinator im Verein etablierten. Über das neue Amt, die Vorteile und Herausforderungen haben wir mit Philipp Knatz gesprochen, der die Position im Februar übernommen hat.

Klären Sie uns doch mal auf, was genau verbirgt sich hinter dem etwas sperrigen Begriff Jugendkoordinator?

Bei einer Jugendspielgemeinschaft wie der JSG Warmetal gibt es ja viele Jugendleiter aus den einzelnen Vereinen. Um die Zusammenarbeit zu strukturieren, wurde der Koordinator ins Leben gerufen. Ich finde das eine gute Idee. Einer muss quasi den Hut aufhaben, damit nicht alles aus dem Ruder läuft und man einen ersten Ansprechpartner rund um den Fußball bei der JSG hat.

Und diese Person sind Sie. Wie kam es denn dazu?

Ich wurde von Andreas Giese, dem Jugendleiter des SV Oelshausen, angesprochen. Schon länger hatte man bei der JSG darüber nachgedacht, einen Koordinator zu benennen, damit die Jugendleiter auch etwas entastet werden. Die jeweiligen Jugendleiter haben bei fast 400 Kindern ja auch alle Hände voll zu tun. Und weil mein Sohn bei der JSG spielt und ich ebenfalls ein Fußballverrückter bin, habe ich das Amt gern angenommen.

Welche Ziele haben Sie sich denn gesteckt?

Wir möchten die JSG neu ausrichten und die Außendarstellung verbessern. Die JSG soll möglichst über die Region hinaus bekannt werden. Uns sind nicht nur die sportlichen Leistungen wichtig, sondern auch andere Tugenden.

Welche denn?

Naja, zum Beispiel, ein respektvoller Umgang mit Mitspielern, Trainern und Schiedsrichtern. Pünktlichkeit, Toleranz und Solidarität. Das sollen die Spieler von Kindesbeinen auf lernen und verinnerlichen. Wir arbeiten gerade an einem Jugendkonzept für unsere Eltern, Kinder, Trainer und Betreuer, damit sie sich einen Eindruck über die JSG verschaffen können und wissen, worauf es uns ankommt. Gerade im Bambini-Alter kommen ja ständig neue Kinder hinzu.

Hat der Jugendfußball also nicht an Attraktivität verloren?

Ich höre das vielerorts, kann es aber für die JSG nicht bestätigen. Vielleicht liegt das daran, dass wir in ländlicher Umgebung leben. Aber auch bei uns gibt es die bekannte Pyramide: viele Kinder im Bambini-Bereich und wenig im höheren Jugendbereich. So wie in der A-Jugend. Trotz des Zusammenschlusses konnten wir kein A-Jugend-Team stellen.

Haben Sie eine Idee, was man fußballbegeisterten Jugendlichen aus dieser Altersklasse anbieten kann?

Ja, das ist tatsächlich unser jüngster Erfolg. Wir sind eine Kooperation mit der SG Schauenburg im A-Jugendbereich eingegangen, sodass unsere Spieler mit Zweitspielrecht bei der SG mitwirken können. So verlieren sie nicht die Freude am Spiel. Mir ist wichtig, dass der Spaß am Fußball erhalten wird. Dass uns dieses immer wieder gelingt, hat sich bei der Feier des 40-jährigen Bestehens gezeigt. Da waren alle jungen Kicker mit Feuereifer dabei und die Veranstaltung war rundum gelungen. Für mich war das der schönste Lohn für die vielen Stunden der Vorbereitung. (Martina Sommerlade)