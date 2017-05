Elsasser will ungeschlagen bleiben

FSV Wolfhagen empfängt am Sonntag Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund

+ Mario Elsasser

Wolfhagen. „Ich bin in diesem Jahr als Trainer noch ungeschlagen. So soll es auch bleiben.“ Mit diesem Vorsatz geht Wolfhagens Interimscoach Mario Elsasser am letzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga, Sonntag, 15 Uhr, in die Hausaufgabe gegen die SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund.