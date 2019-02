Emotionale Momente erwartet

+ © Sommerlade HSG-Trainer Chris Ludwig erwartet am Sonntag sehr emotionale Momente vor dem Spiel gegen Dittershausen. © Sommerlade

Nach dem 32:23-Triumph im Spitzenspiel der Frauenhandball-Landesliga bei Großenlüder/Hainzell trifft die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen am Sonntag (18 Uhr) in der Schulsporthalle in Sand auf die TSG Dittershausen. Dieses Spiel ist für den Tabellenführer nach dem plötzlichen Tod des HSG-Jugendwartes Rudolf Göbert kein gewöhnliches.