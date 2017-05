Ernsthaft in das letzte Spiel

Dörnberg. Seit 14 Tagen steht der FSV Dörnbereg bereits als Meister der Gruppenliga 2 fest. Am letzten Spieltag empfängt der Verbandsliga-Aufsteiger den TSV Wichmannshausen auf dem eigenen Platz. Anstoß ist um 15 Uhr.

Wichmannshausen steht auf dem vorletzten Tabellenplatz und stemmt sich weiter gegen den Abstieg. Mit einem Dreier beim Meister könnte man eventuell noch den Gang in die Tieferklassigkeit abwenden. „Aber wir werden auf jeden Fall mit der notwendigen Ernsthaftigkeit in das Spiel gehen“, lässt FSV-Pressesprecher Andreas Weinreich keine Zweifel aufkommen, man wolle irgendwelche Geschenke verteilen. Die Mannschaft habe nur einmal in dieser Saison verloren (gegen Kaufungen) „und das soll auch bis zum Abpfiff so bleiben“, sagt Weinreich. Man sei es schließlich auch den anderen Mannschaften der Gruppenliga schuldig, dass „wir keinen Sommerkick abliefern und die Sache einfach laufen lassen“.

In der Startelf wird der FSV wieder rotieren. Doch Alexander Kloppmann und Kevin Richter werden wieder von Anfang an dabei sein. Und auch Pascal Kemper – der Dörnberger Torschützkönig will sich auch die Torjägerkanone in der Liga sichern.

Das Spiel ist von Samstag auf Sonntag verlegt worden, damit alle Dörnberger Teams nach dem Abpfiff gemeinsam feiern können. Dazu sind alle Fans und Zuschauer eingeladen. Es gibt Freibier und eine Cocktailbar wird auch aufgebaut.

Nächste Woche fliegt die Meistermannschaft dann nach Mallorca. Die spielfreie Zeit werde allerdings nicht lange dauern, denn Anfang Juli geht es dann schon wieder los mit der Vorbereitung - dann auf die neue und sicherlich nicht leichte Verbandsligasaison. (geh)